Il 29 gennaio alle 22:35 arrivano in prima tv su Real Time i nuovi episodi “TI SPAZZO IN DUE”, Dopo la pausa natalizia, le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi (dalla super nonna alle nipoti) unite in un’impresa di pulizie a gestione familiare, torneranno a far brillare pavimenti e renderanno limpide finestre e fornelli trasformando le case da orrori di sporcizia a capolavori scintillanti di pulito.

Le “amazzoni del pulito” sono pronte a liberare qualsiasi abitazione dallo sporco con la loro arma segreta, l’olio di gomito. Anche nei nuovi episodi, le telecamere le continueranno a seguire al lavoro e lo spettatore potrà vivere il cambiamento della casa imparando i trucchi del mestiere con i tutorial delle Paglionico, segreti di pulizia efficaci e semplici.

Il docureality, oltre a mostrarci il prima e il dopo delle case, ci farà conoscere meglio le 5 donne mostrando il loro mondo e le loro vite: sembrano tutte sorelle, ma sono tre generazioni di donne di grande e antico mestiere, infaticabili e davvero votate al proprio lavoro. Antonella, la mamma e il boss, è lei che nella vita organizza e gestisce l’attività della famiglia. Una grande professionista, inflessibile, ma pure accogliente ed empatica. Anna, la sorella minore di Antonella: esuberante, romantica, volubile. Rosy, la nonna, la veterana ironica e saggia che ha un detto in barese per ogni occasione. Tiziana e Veronica, le due figlie di Antonella, impavide ed energiche, si alternano nelle pulizie più pesanti.

