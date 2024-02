Da Kharkiv a Italia: due anni di guerra Ucraina visti attraverso gli occhi degli orfani

Due anni fa l’Ucraina veniva travolta dall’invasione russa, dando inizio a un conflitto che ha lasciato segni indelebili sulla popolazione, soprattutto sui bambini. Oltre 100.000 di loro sono diventati orfani, mentre altri 20.000 sono stati deportati in Russia.

Missione Umanitaria: Un Atto di Solidarietà

In occasione di questo tragico anniversario, la giornalista e attivista Claudia Conte ha promosso una missione umanitaria, portando in Italia una delegazione di orfani provenienti da Kharkiv. Questo gesto testimonia il profondo impegno e il sostegno del nostro Paese al popolo ucraino.

Un Viaggio di Emozioni e Incontri

Accompagnati dalle direttrici dell’orfanotrofio e dall’Associazione La Memoria Viva, i bambini ucraini hanno vissuto una serie di appuntamenti significativi, incontrando esponenti delle istituzioni italiane e visitando luoghi storici come il Colosseo e il Circo Massimo a Roma.

Accoglienza e Riconoscimento

I piccoli sono stati accolti con calore anche dalle più alte cariche istituzionali italiane. Dal Presidente del Senato Ignazio La Russa al Presidente della Repubblica Lorenzo Fontana, tutti hanno voluto dimostrare il loro sostegno e solidarietà verso il popolo ucraino.

Emblemi della Cultura e dell’Eccellenza Italiana

La visita speciale al Palazzo Piacentini, organizzata dal Ministro Adolfo Urso, ha permesso ai bambini di conoscere meglio i marchi storici del Made in Italy, arricchendo la loro esperienza culturale e aprendo nuove prospettive.

Un Riconoscimento Ufficiale

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i bambini hanno ricevuto una medaglia speciale dedicata ai “Due anni di resistenza ucraina”, conferendo loro un riconoscimento tangibile del loro coraggio e della loro forza.

Solidarietà anche dal Mondo dello Sport

Il mondo dello sport non è rimasto indifferente alla missione umanitaria. Grazie all’iniziativa del presidente Gabriele Gravina, i bambini hanno potuto visitare il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano, incontrando i loro idoli calcistici.

Cena di Solidarietà e Sostegno

L’iniziativa di solidarietà ha trovato eco anche nella cena organizzata in collaborazione con Olga Urso e il Rotary Club Roma Appia Antica, presso l’Albergo Etico di Roma, sottolineando l’importanza di includere le persone con disabilità nel tessuto sociale.

Raccolta Fondi per un Futuro Migliore

Questo programma umanitario non si ferma qui: la collaborazione tra tutte le realtà coinvolte continua con una raccolta fondi di beni di prima necessità, che i piccoli orfani potranno portare con sé in Ucraina per costruire un futuro migliore.

Per partecipare alla raccolta è possibile contattare il numero 3485208216.