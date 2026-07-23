Da Reggio Calabria a Manhattan: Francesco Idone guida la cucina italiana di Aqua Roma a New York

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2026 by Emiliano Belmonte
Lo chef calabrese è Head Chef del ristorante italiano dell’Aqua Restaurant Group sulla celebre Broadway. Un percorso costruito tra alta cucina, hotel di lusso ed esperienze internazionali che porta la tradizione gastronomica italiana nel cuore di New York.
NEW YORK – Dalle cucine della Calabria a uno dei ristoranti italiani più esclusivi di Manhattan. È il percorso professionale di Francesco Idone, chef originario di Reggio Calabria, oggi Head Chef di Aqua Roma, il ristorante italiano dell’Aqua Restaurant Group, affacciato sulla celebre Broadway.
Un incarico che arriva dopo un lungo cammino tra alcune delle più importanti realtà dell’alta ristorazione europea e che conferma la presenza sempre più significativa degli chef italiani nei principali circuiti della gastronomia internazionale.
La carriera di Idone inizia in Calabria, dove sviluppa un forte legame con la cucina di mare e con la valorizzazione delle materie prime del territorio. Un approccio che continuerà a caratterizzare il suo stile anche negli anni successivi.
La crescita professionale è rapida. Ancora giovanissimo assume la responsabilità delle cucine di tre ristoranti, maturando competenze non soltanto tecniche, ma anche organizzative e gestionali.
Il salto nella ristorazione d’eccellenza arriva con l’esperienza al Belmond Hotel Cipriani di Venezia, dove lavora nel ristorante fine dining Oro, vivendo il percorso che conduce alla conquista della stella Michelin e confrontandosi con alcuni dei principali protagonisti della cucina italiana.
Successivamente prosegue la propria formazione al Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz, tra gli alberghi simbolo dell’ospitalità di lusso internazionale, per poi trasferirsi a Londra, esperienza che gli consente di ampliare la propria visione della cucina contemporanea in un contesto fortemente multiculturale.
L’approdo a New York rappresenta il punto di arrivo di questo percorso. Da circa un anno e mezzo Francesco Idone guida la cucina italiana di Aqua Roma, ristorante del gruppo internazionale Aqua Restaurant Group, presente nelle principali capitali mondiali della ristorazione, da Hong Kong a Londra, da Dubai a Miami.
All’interno del locale convivono due anime gastronomiche, quella italiana e quella giapponese. Idone coordina la brigata dedicata alla cucina italiana, proponendo un’offerta rivolta a una clientela internazionale composta da professionisti, turisti e appassionati di alta ristorazione.
La sua esperienza rappresenta anche il segnale di un fenomeno sempre più evidente: gli chef italiani continuano a essere tra i professionisti più richiesti all’estero. Tecnica, qualità delle materie prime e cultura gastronomica fanno della cucina italiana uno dei principali strumenti di promozione del Made in Italy nel mondo.
Il percorso di Francesco Idone racconta proprio questo. Una carriera costruita attraverso studio, esperienza e formazione che, partendo dalla Calabria, lo ha portato fino al cuore di Manhattan, contribuendo a valorizzare l’eccellenza gastronomica italiana in uno dei mercati più competitivi a livello internazionale.