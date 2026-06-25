Da una giornata al mare a un weekend sulla Riviera di Ulisse: Sperlonga e Gaeta puntano sull’esperienza

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Non solo spiagge: cresce l’offerta tra stabilimenti balneari, hotel, ristoranti e borghi storici. Il Lido Il Pirata diventa il punto di partenza per scoprire il territorio.

Una giornata al mare non è più soltanto ombrellone e tintarella. Sempre più turisti scelgono Sperlonga per vivere un’esperienza completa che unisce mare, buona cucina, ospitalità e itinerari culturali lungo la Riviera di Ulisse.

È questa la tendenza che caratterizza l’estate sul litorale pontino, dove le strutture turistiche stanno ampliando la propria offerta per rispondere a un pubblico sempre più attento alla qualità dei servizi e all’autenticità delle esperienze.

Tra le realtà simbolo di questa evoluzione c’è il Lido Il Pirata, storico stabilimento balneare di Sperlonga, che negli anni ha trasformato la permanenza in spiaggia in un punto di partenza per conoscere il territorio. La gestione della famiglia composta da Tony, Flavio, Claudia ed Eleonora punta infatti sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle eccellenze locali, accompagnando molti visitatori alla scoperta delle attrazioni della costa.

Chi sceglie Sperlonga può infatti proseguire il proprio soggiorno spostandosi verso Gaeta, dove strutture come l’Aeneas’ Landing Resort e il Grand Hotel Le Rocce propongono soluzioni immerse nella natura con vista sul mare della Riviera di Ulisse.

Per chi preferisce soggiornare nel cuore della città, Villa Belviso e il B&B La Gaetana rappresentano invece due punti di riferimento per visitare il centro storico di Gaeta e raggiungere facilmente le principali attrazioni culturali.

L’esperienza continua anche a tavola. A Fondi la Pizzeria La Giudea è diventata una meta per gli appassionati della pizza contemporanea, mentre Gianni Il Salernitano propone una cucina dedicata agli amanti della carne e delle specialità locali.

L’Hotel Del Conte completa l’offerta con la propria proposta gastronomica, mentre il Santilli Gran Caffè accompagna la giornata dei visitatori dalla colazione fino all’aperitivo.

A Gaeta, invece, la Cantina di Ciccillo permette di vivere una cena in un contesto storico unico, all’interno dell’antica Chiesa di San Salvatore, unendo cucina e patrimonio architettonico.

A rendere ancora più attrattiva la Riviera di Ulisse contribuiscono il centro storico di Sperlonga, la Villa di Tiberio, la Montagna Spaccata, la Grotta del Turco e il Tempio di San Francesco, luoghi che ogni estate richiamano migliaia di visitatori italiani e stranieri.

Mare, ospitalità, ristorazione e cultura raccontano oggi un territorio che punta sempre di più sulla qualità dell’esperienza turistica. Una formula che continua a rafforzare il ruolo di Sperlonga, Gaeta e Fondi tra le destinazioni più apprezzate del Centro Italia.