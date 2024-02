Dakota Johnson sostiene l’importanza della solidarietà femminile

Dakota Johnson protagonista del nuovo film Marvel

Dakota Johnson, l’attrice di 34 anni famosa per il suo ruolo in “Cinquanta sfumature di grigio”, si è cimentata in un nuovo genere cinematografico. La sua ultima avventura la vede come protagonista nel nuovo film Marvel distribuito dalla Sony, che uscirà domani nelle sale. Il film, diretto dalla regista britannica S.J. Clarkson, è un thriller d’azione che mette al centro quattro donne, tra cui Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O’Connor.

La storia di Cassandra Webb

Nel film, Dakota Johnson interpreta il personaggio di Cassandra Webb, una paramedica che lavora a New York nel 2003. Cassandra è cresciuta in un orfanotrofio e ha avuto una famiglia affidataria, ma ha sempre conservato dei quaderni con appunti sulla strana specie di ragno di sua madre biologica. Nonostante sia apprezzata dai suoi colleghi, Cassandra è una persona solitaria e chiusa, con un solo compagno di vita: un gatto che entra dalla finestra alla fine del suo turno di lavoro. Tutto cambia quando Cassandra inizia ad avere delle visioni che le permettono di vedere il futuro. Decide così di utilizzare questo dono per proteggere le persone in pericolo, in particolare tre giovani ragazze che incontra casualmente su un treno della metropolitana.

Un ruolo importante per le donne

Dakota Johnson ha dichiarato di essere stata attratta dal personaggio di Cassandra per il suo istinto protettivo e per la possibilità di formare una sorta di famiglia con le tre ragazze. L’attrice ha sottolineato l’importanza di ruoli come questo per le donne nel cinema, incoraggiandole a sostenersi reciprocamente e a proteggersi. Ha affermato: “Penso che servano più ruoli di questo genere sul grande schermo“.

Il nuovo film Marvel con Dakota Johnson promette di essere un’avventura emozionante e coinvolgente, con una protagonista femminile forte e determinata. Non vediamo l’ora di vederla in azione sul grande schermo!

