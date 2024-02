“Dalla concessione dell’isola narcos all’Imperiale: l’obiettivo di sconto pena”

Raffaele Imperiale chiede uno sconto di pena dopo l’offerta dell’isola artificiale

Il narcotrafficante Raffaele Imperiale, dopo aver offerto un’isola artificiale alle autorità italiane, ha presentato una richiesta di sconto di pena. A presentare la richiesta è stato l’avvocato Maurizio Frizzi, uno dei legali di Imperiale, insieme al collega Giovanni Ricco del foro di Genova.

La discussione davanti al gup Maria Luisa Miranda

Durante la discussione che si è svolta oggi a Napoli, davanti al giudice per le udienze preliminari Maria Luisa Miranda, l’avvocato di Imperiale ha focalizzato la sua arringa sulle ragioni per cui l’aggravante della transnazionalità dovrebbe essere esclusa.

L’avvocato ha anche sostenuto che esiste una connessione tra l’attuale procedimento giudiziario e le due sentenze passate in giudicato, in cui Imperiale è stato condannato come fornitore “stabile e sistematico” del clan Amato-Pagano.

La richiesta di uno sconto di pena più consistente

Il riconoscimento di questa connessione potrebbe portare a un vantaggio per Imperiale, con una pena molto più lieve rispetto ai 14 anni e 10 mesi richiesti dal pm Maurizio De Marco. Questo ragionamento ha già portato a una condanna ridotta in precedenza, da 18 anni a 5 anni e 10 mesi.

Infine, considerando anche l’offerta di Imperiale di donare un’isola artificiale al largo di Dubai, l’avvocato ha chiesto uno sconto di pena più consistente, pari a due terzi invece della metà. Il pm Maurizio De Marco ha richiesto 14 anni e 10 mesi di reclusione per Imperiale il 4 dicembre scorso. Durante l’udienza è stata sollevata anche un’eccezione di incostituzionalità sulla legittimità delle intercettazioni decriptate inserite nel compendio indiziario.

