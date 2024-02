Damiano Carrara diventa papà: l’annuncio in diretta (video)

Damiano Carrara annuncia la dolce attesa in diretta TV

Damiano Carrara ha svelato oggi, 20 febbraio, durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” su Rai 1, una notizia emozionante: lui e la moglie Chiara Maggenti aspettano il loro primo figlio. L’annuncio è stato preceduto da un’introduzione di Antonella Clerici, che ha anticipato al pubblico la rivelazione imminente. Carrara, visibilmente commosso, ha condiviso la gioiosa novità senza rivelare il sesso del nascituro o altri dettagli. Le sue parole sono state:

“Bellissima, mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta una bimba o un bimbo e saremo in tre. Diventiamo mamma e papà.”

Reazioni e festeggiamenti sui social

Subito dopo l’annuncio in TV, Antonella Clerici ha scherzato sul fatto che Carrara avrebbe dovuto portare sua moglie in trasmissione e ha commentato affettuosamente la scena. Il pasticcere e la moglie hanno poi condiviso un video su Instagram, coinvolgendo anche il loro cane nel momento speciale. Il post ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni dai follower, inclusi commenti di personaggi dello spettacolo come Antonella Fiordelisi e Luca Vezil.

Antonella Clerici ha scherzato sul fatto che Carrara avrebbe dovuto portare sua moglie in trasmissione.

Il post su Instagram ha ricevuto molti messaggi di congratulazioni, inclusi quelli di personaggi famosi.

La carriera e la vita personale di Damiano Carrara

Nato il 22 settembre 1985 a Lucca, Damiano Carrara è uno chef e pasticcere italiano. La svolta nella sua carriera è avvenuta nel 2008, quando ha aperto due pasticcerie in California insieme al fratello. Grazie alla sua partecipazione a programmi televisivi come Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia, Carrara è diventato una celebrità sia negli Stati Uniti che in Italia. Sul fronte personale, è legato da tempo a Chiara Maggenti, con cui si è sposato nel luglio del 2022, dopo alcuni imprevisti. Ora, la coppia si prepara ad accogliere il loro primo figlio, allargando così la loro famiglia. Congratulazioni a Damiano e Chiara per questa meravigliosa notizia!

About The Author