Dani Alves accusato, Joana Sanz chiude Instagram

Inizia il processo contro Dani Alves: l’accusa di aggressione sessuale

Ieri è iniziato il processo contro Dani Alves, il noto calciatore brasiliano, accusato di aver commesso un’aggressione sessuale ai danni di una giovane donna di 23 anni in una discoteca di Barcellona. Durante l’udienza, Alves si è presentato sul banco degli imputati con un aspetto visibilmente dimagrito, indossando un paio di jeans, una camicia bianca e delle scarpe da ginnastica bianche. La sua testimonianza è attesa per la giornata di domani, quando avrà l’opportunità di difendersi dalle accuse.

Joana Sanz, ex compagna di Alves, testimonia in tribunale

Il processo ha attirato molta attenzione mediatica, mettendo ancora una volta sotto i riflettori Joana Sanz, ex compagna di Dani Alves, che è stata chiamata a testimoniare in tribunale oggi. Secondo quanto riportato in esclusiva da Laura Fa su ‘Espejo Público’, la modella non sta seguendo il caso in televisione, ma è in contatto diretto con una persona presente all’interno del Tribunale di Barcellona. Fa ha sottolineato che Joana Sanz “si sente usata da Alves” e non ha ancora deciso se testimonierà a suo favore nel processo. Questo colpo di scena aggiunge ulteriore tensione al calciatore brasiliano. Poco dopo essere stata avvistata al Tribunale di Barcellona, Joana Sanz ha preso la drastica decisione di cancellare il suo profilo Instagram. Questa mossa sembra essere un modo per proteggersi dagli eventuali attacchi che potrebbe ricevere attraverso i social media, considerando l’ampio clamore mediatico che la sua testimonianza potrebbe generare. Tuttavia, è probabile che questa “scomparsa” sia solo temporanea, poiché Instagram rappresenta un importante strumento di lavoro per Joana Sanz, che lo utilizza per promuovere la sua carriera di modella e per guadagnare denaro extra tramite campagne pubblicitarie.

