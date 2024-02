Dani Alves, Joana Sanz cambia versione: fine del processo

Joana Sanz non si è separata legalmente da Dani Alves: la verità sul loro rapporto

La modella Joana Sanz ha svelato un dettaglio sorprendente nel processo contro Dani Alves: non si è mai separata legalmente dal calciatore. Questa rivelazione ha smentito le precedenti dichiarazioni della stessa Joana, che aveva fatto intendere che la separazione fosse già in corso. La giornalista Laura Fa ha spiegato la situazione: “Joana ha fermato le pratiche del divorzio perché le dispiace per lui, non perché voglia tornare sui suoi passi. Non sono mai tornati insieme“.

La fine di una relazione: telefonate meno frequenti e visite in carcere ridotte

Sembrerebbe che tutto sia finito tra Dani Alves e Joana Sanz. Le telefonate tra i due sono diventate meno frequenti, così come le visite in carcere, che non avvengono più con la stessa regolarità di un tempo. Secondo alcune fonti, “c’è una parte di Joana che vuole credere che lui non abbia commesso il reato di cui è accusato“, ma allo stesso tempo l’ascolto della storia della ragazza che ha sporto denuncia le avrebbe aperto gli occhi e l’avrebbe lasciata sotto shock. I giornalisti catalani hanno anche rivelato che Joana era lontana dalla Spagna per motivi di lavoro e che è tornata appositamente per testimoniare e accompagnare il giocatore e la sua famiglia. Al momento, Joana vive di nuovo nella villa che la coppia condivideva a Barcellona e si sarebbe fatta carico di tutti i costi della casa, che sarebbero piuttosto elevati e che l’avrebbero costretta a chiedere un prestito.

Un nuovo capitolo nella storia di Dani Alves e Joana Sanz

La situazione tra Dani Alves e Joana Sanz sembra essere ancora incerta. Nonostante la separazione non sia stata formalizzata legalmente, sembra che i due abbiano preso strade diverse. Joana ha deciso di tornare nella villa che condivideva con Alves a Barcellona, assumendosi tutte le spese che ne derivano. Questa scelta potrebbe indicare una volontà di mantenere una certa vicinanza con il calciatore, nonostante tutto. Tuttavia, la situazione sembra essere ancora fluida e non è chiaro cosa riserverà il futuro per questa coppia.

In conclusione, la verità sul rapporto tra Dani Alves e Joana Sanz è ancora avvolta nel mistero. Nonostante Joana abbia rivelato di non essersi separata legalmente dal calciatore, sembra che i due abbiano preso strade diverse. La situazione attuale sembra essere caratterizzata da telefonate meno frequenti e visite in carcere ridotte. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per questa coppia.

About The Author