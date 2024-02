Danni erariali: 11 ex dirigenti Atc Piemonte citati a giudizio

Undici ex dirigenti dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale sotto accusa

Undici ex dirigenti dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale sono stati citati in giudizio dalla procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte per un’ipotesi di danno erariale legata alla mancata riscossione di canoni di locazione di abitazioni di edilizia pubblica economica e popolare. L’inchiesta denominata ‘Domus gratuita’, condotta dalla guardia di finanza, ha portato all’analisi della documentazione relativa a oltre quarant’anni di gestione amministrativa dell’Ente.

Gli ex dirigenti sono stati individuati come responsabili per la mancata riscossione di somme pari a circa 17 milioni di euro complessivi.

Esame approfondito dei contratti di inquilini e dei crediti vantati dall’ente

Il nucleo di polizia economico finanziaria ha messo sotto la lente circa 11mila contratti di inquilini di abitazioni di edilizia pubblica economica e popolare, corrispondenti a oltre 32 milioni di euro di crediti pluriennali vantati dall’ente. Questi crediti sono stati estinti per prescrizione, senza che ciò fosse stato riportato nei bilanci approvati, determinando di fatto un occultamento del danno.

Il lavoro degli inquirenti ha permesso di attribuire agli ex dirigenti la responsabilità erariale per la mancata riscossione di tali somme.

Cancellazione dei crediti e responsabilità degli ex dirigenti

I crediti sopracitati sono stati cancellati dal bilancio dell’Atc Piemonte Centrale con una delibera del consiglio di amministrazione nell’ottobre 2018. Questa azione ha sollevato sospetti e ha portato all’individuazione della responsabilità degli ex dirigenti per il danno erariale causato dalla mancata riscossione delle somme dovute. L’operato degli inquirenti ha permesso di mettere in luce le irregolarità e di avanzare le accuse nei confronti degli ex funzionari coinvolti.

