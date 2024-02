Dargen D’Amico lancia Edicola Dargen a Sanremo 24: un’occasione di introspezione e osservazione

Dargen D’Amico lancia Edicola Dargen: un punto di ritrovo dedicato alle migrazioni

È stata inaugurata questa mattina Edicola Dargen – Incontri sull’Onda Alta, un’iniziativa ideata da Dargen D’Amico, cantante in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Situata in piazza Muccioli 16 a Sanremo, questa edicola speciale rimarrà aperta fino al 10 febbraio, offrendo una serie di talk e incontri dedicati al tema delle migrazioni, al centro del brano dell’artista intitolato “Onda Alta”.

Dargen D’Amico ha spiegato il progetto e gli obiettivi di quest’anno: “Vorrei che questa fosse un’occasione per guardare intorno a noi e dentro di noi. Farlo con persone che hanno condiviso con noi paure e timori e li hanno superati. Persone che hanno i dati, le informazioni e le statistiche che possono aiutarci a vedere il problema da un punto di vista diverso.”

Un palinsesto ricco di ospiti e iniziative

Durante l’evento, diversi ospiti si alterneranno davanti ai microfoni di Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon per approfondire le tematiche legate al fenomeno migratorio e alla sua gestione da parte dei governi europei. Inoltre, Dargen D’Amico ha voluto aggiungere un tocco di umorismo alla sua iniziativa: collegato al suo brano in gara, sarà distribuito gratuitamente ogni giorno un fumetto a puntate realizzato da Daniel Cuello, presso l’Edicola. Saranno disponibili dieci pagine in totale.

Ma non è tutto: sui social di Dargen D’Amico è stata lanciata una divertente caccia al tesoro in collaborazione con Lego. Ogni giorno fino al 9 febbraio, verrà nascosto un pupazzetto in miniatura di D’Amico per le strade di Sanremo. Gli indizi per trovarlo saranno pubblicati nelle stories dell’artista e i fortunati vincitori potranno recarsi all’Edicola per ritirare una sorpresa.

Il programma degli incontri all’Edicola Dargen

Ecco il programma delle iniziative che si terranno all’Edicola Dargen:

Martedì 6 febbraio alle ore 18:30 : “Se basta un titolo” con il giornalista, fotografo e podcaster Valerio Nicolosi.

Mercoledì 7 febbraio alle ore 19:00 : “Siamo più dei salvagenti sulla barca” con Cecilia Strada di Resq Onlus.

Giovedì 8 febbraio alle ore 18:30 : “Per sentirti vivo”. Dargen D’Amico si esibirà con la BabelNova Orchestra in un omaggio a Ennio Morricone.

Venerdì 9 febbraio alle ore 18:30 : “Sta arrivando l’onda alta” con il regista Olmo Parenti e Alessandro Porro, soccorritore di SOS Mediterranee.

Sabato 10 febbraio alle ore 18:30: “Se la guerra è dei bambini” con la giornalista geopolitica Leila Belhadj Mohamed.

L’Edicola Dargen offre un’opportunità unica per approfondire le tematiche delle migrazioni e per riflettere su un problema che coinvolge l’intera società. Un’iniziativa che unisce musica, cultura e impegno sociale, portando un messaggio di apertura e solidarietà.

