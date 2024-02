“Dargen D’Amico: Selvaggia Lucarelli lo boccia, ecco cosa ha detto”

Dargen D’Amico invoca il cessate il fuoco a Gaza durante il Festival di Sanremo

Durante la prima serata del Festival di Sanremo al teatro Ariston, il cantante Dargen D’Amico ha espresso un appello per il cessate il fuoco a Gaza. Tuttavia, le sue parole hanno suscitato diverse reazioni, tra cui quella della blogger Selvaggia Lucarelli, che ha criticato il cantante per aver cercato di negare il carattere politico del suo gesto.

D’Amico ha cercato di chiarire le sue intenzioni, affermando: “Non volevo essere politico, quando ho letto ‘politico’ vicino al mio nome mi sono preoccupato. Nella mia vita ho fatto tanti peccati, anche gravi, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero semplicemente guidato dall’amore e dalla sensazione che siano sempre più le cose che abbiamo in comune. Ed è su quelle che mi vorrei concentrare”.

La critica di Selvaggia Lucarelli

La blogger Selvaggia Lucarelli ha preso una posizione critica nei confronti di D’Amico, sottolineando che il suo appello per il cessate il fuoco a Gaza è, in realtà, un atto politico. Su Instagram, Lucarelli ha scritto: “Prendere una posizione politica dicendo che non è politica ma umana è proprio figlia di questo tempo senza cultura. Quanta paura fa dire la parola politica. Persi mille punti, Dargen. Se dici una cosa che non sia ‘che bella serata grazie a tutti’ davanti a 10 milioni e mezzo di persone stai facendo politica, Dargen. Ed è giusto”.

D’Amico risponde alle critiche

D’Amico ha risposto alle critiche di Lucarelli, ribadendo la sua intenzione di non voler fare politica, ma di voler solo diffondere un messaggio di amore e solidarietà. Ha affermato: “Non ho cercato di fare politica, ma di esprimere un sentimento umano. Non voglio dividere, ma unire. Voglio concentrarmi sulle cose che ci accomunano, piuttosto che su quelle che ci separano. Non voglio essere etichettato come politico, ma come un essere umano che cerca di diffondere un messaggio di pace”.

In conclusione, il gesto di Dargen D’Amico durante il Festival di Sanremo ha suscitato dibattiti e polemiche. Mentre il cantante sostiene di non voler fare politica, la blogger Selvaggia Lucarelli lo critica per aver cercato di negare il carattere politico del suo appello. Resta da vedere come questa controversia influenzerà l’immagine e la carriera di D’Amico.

