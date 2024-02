“Das Signal – Segreti dallo Spazio”: Il trailer del nuovo thriller fantascientifico di Netflix svela misteri cosmici

Netflix lancia “Das Signal – Segreti dallo Spazio”, una nuova serie TV di fantascienza

Netflix sta per lanciare una nuova serie TV di fantascienza che promette di appassionare gli amanti del genere. Si tratta di “Das Signal – Segreti dallo Spazio”, una miniserie tedesca che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 7 marzo. Questa serie è già stata paragonata a capolavori cult come “Interstellar”.

La trama di “Das Signal – Segreti dallo Spazio”

La serie ruota attorno alla scomparsa misteriosa di un’astronauta di nome Paula, che si trova in missione nello spazio. Mentre sta tornando sulla Terra, Paula scompare nel nulla, lasciando la sua famiglia nel panico. Tuttavia, la donna cerca di mettersi in contatto con i suoi cari attraverso dei segnali, cercando di avvisarli che potrebbe aver fatto una scoperta che mette a rischio la vita di molte persone.

Il cast di “Das Signal – Segreti dallo Spazio”

La protagonista di questa serie è interpretata da Peri Baumeister, nel ruolo di Paula. Altri membri del cast includono Yuna Bennett nel ruolo di Charlie, la figlia di Paula, e Florian David Fitz nel ruolo di Sven. Altri attori principali che completano il cast di “Das Signal – Segreti dallo Spazio” sono:

Katharina Schüttler nel ruolo di Nora

Hadi Khanjanpour nel ruolo di Hadi Hiraj

Benisha Mudhi nel ruolo di Benisha Mudhi

Se sei un appassionato di fantascienza e ti piacciono le storie avvincenti, non perderti “Das Signal – Segreti dallo Spazio” su Netflix a partire dal 7 marzo. Questa serie ti terrà con il fiato sospeso mentre segui la disperata ricerca della verità da parte della famiglia di Paula e il pericolo che si avvicina sempre di più. Come dice la sinossi ufficiale di Netflix: “La scomparsa di un’astronauta spinge i suoi familiari a una disperata ricerca di risposte. Ma più scoperte fanno, più il pericolo aumenta… per loro e per il mondo.“

