“Dasha Navalnaya, erede di Navalny: il sogno di suo padre per una Russia libera”

Chi è Dasha Navalnaya, la figlia di Alexei Navalny?

A soli 23 anni, Dasha Navalnaya si trova ad affrontare una notevole responsabilità come figlia di Alexei Navalny, il noto dissidente russo che è morto oggi in carcere dopo 3 anni di detenzione. Attualmente studentessa di Scienze Politiche presso la Stanford University negli Stati Uniti, Dasha utilizza i social media non solo per condividere la sua vita da giovane universitaria, ma anche per sostenere la causa di suo padre.

Un profilo Instagram colmo di affetto e ricordi

Il profilo Instagram di Dasha Navalnaya, sebbene non sia stato aggiornato da dicembre 2023, è un album di ricordi che mostra immagini affettuose con i suoi genitori e il fratello minore Zakhar. Con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri, traspare chiaramente l’affetto che la giovane provava per Alexei Navalny, manifestato attraverso sorrisi e abbracci, almeno fino al suo arresto nel 2021. Nel suo ultimo post, Dasha ha condiviso un’intervista di un giornalista della CNN e ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla salute di suo padre e alla situazione politica in Russia:

“Non so niente di papà da giorni. Sappiamo che è svenuto nella sua cella e che lo hanno attaccato a una flebo, ma chissà che cosa c’era dentro, anche solo acqua. Putin ha appena dichiarato di ricandidarsi alle elezioni e probabilmente vuole silenziare mio padre che appena può si scaglia contro di lui e la sua guerra in Ucraina.”

Un’impegno per un mondo di libertà e giustizia

Attualmente residente negli Stati Uniti, Dasha Navalnaya sta perseguendo con fervore gli studi in Psicologia Sociale e Scienze Politiche presso la Stanford University in California. Nella sua descrizione su LinkedIn, manifesta un forte interesse nell’approfondire la sua comprensione dei meccanismi che guidano il cambiamento politico globale. Il suo obiettivo è contribuire al dibattito accademico e diffondere le parole e i sogni di suo padre:

“Il sogno di mio padre è che la Russia diventi un Paese libero, abbia elezioni aperte, libertà di stampa, che diventi parte della comunità democratica.”

Dasha Navalnaya si impegna attivamente per creare politiche che riflettano i valori di libertà, equità e integrità. Con la sua presenza negli Stati Uniti, ha una prospettiva unica e preziosa per comprendere e affrontare le complessità delle dinamiche politiche globali e per raggiungere i suoi grandi e ambiziosi traguardi.

Foto: Instagram @dasha_navalnaya

