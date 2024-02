De Martino rivela: c’è chi vuole rovinarci la festa con la Marcuzzi

Stefano de Martino: l’ironia come paracadute meraviglioso

Stefano de Martino, noto presentatore televisivo e ex allievo di Amici, ha concesso una lunga intervista al quotidiano Il Giorno, in cui ha parlato per la prima volta in modo dettagliato del suo legame con Alessia Marcuzzi. I due conduttori sono stati al centro del gossip dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez, che ha sostenuto che hanno avuto una storia passionale clandestina. De Martino ha affrontato il chiacchiericcio con ironia, definendo l’ironia stessa un “paracadute meraviglioso”.

Il presentatore campano ha dimostrato grande intelligenza nel gestire le battute e le critiche sulla sua vita privata, rimanendo sempre lucido e senza offendersi. Quando gli è stato chiesto se si sia offeso per le battute di Fiorello sulla sua vita privata, ha risposto con ironia:

“Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. È un po’ come il Pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno. E poi sono contro ogni forma di censura. C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello”.

L’etichetta di “ex di Belen” e la sua reazione

Nonostante si sia imposto come conduttore emergente e talentuoso, Stefano de Martino è ancora spesso etichettato come “ex di Belen”. Lui stesso non si scompone e sottolinea che non ci trova nulla di male quando viene chiamato così, perché è la verità:

“Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte? È che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.

De Martino dimostra di non farsi influenzare dalle etichette e di essere consapevole del suo valore come conduttore e persona.

Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: amicizia e visioni diverse

La vicenda tra Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi è stata al centro del gossip per anni. Dopo le voci di una liaison segreta tra i due, smentite in passato, Belen Rodriguez ha confermato la veridicità di queste voci. De Martino ha sottolineato che lui e Marcuzzi sono grandi amici e che ha cercato di fornirle la sua visione della situazione, che è molto relativa. La presenza dei figli rende sempre complicata una situazione del genere, ma De Martino ha sottolineato che è importante godersi il presente e non farsi rovinare la festa da chi cerca di creare problemi.

Il presentatore non ha smentito categoricamente di aver avuto una love story con Marcuzzi, ma ha preferito spostare l’attenzione sull’amicizia che li lega. La vicenda rimane aperta a diverse interpretazioni.

La concezione di tv di Stefano de Martino

Durante l’intervista, Stefano de Martino ha anche parlato della sua concezione di fare televisione. Ha sottolineato l’importanza di celebrare la normalità e raccontare storie di vita vera e fatti concreti. Ha lanciato un consiglio per coloro che vogliono intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, invitandoli a non pensare a diventare qualcuno, ma piuttosto a voler imparare a fare qualcosa.

De Martino dimostra di avere una visione autentica e genuina della televisione, puntando sulla semplicità e sulla verità delle storie che racconta.

About The Author