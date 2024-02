De Rossi guida la Roma alla terza vittoria: 4-0 contro il Cagliari

La Roma travolge il Cagliari: 4-0 all’Olimpico

La Roma di Daniele De Rossi continua la sua striscia vincente, ottenendo la terza vittoria consecutiva sotto la sua guida. L’ultima vittima è stata il Cagliari, sconfitto con un netto 4-0 all’Olimpico. La squadra giallorossa è partita forte, trovando subito il vantaggio al 2′ con un gol di Pellegrini. Il Cagliari ha cercato di reagire, ma la Roma ha sfruttato al meglio gli spazi concessi e ha raddoppiato al 23′ con una doppietta di Dybala. Nel secondo tempo, il Cagliari ha commesso un fallo di mano in area di rigore, permettendo a Dybala di segnare il terzo gol su calcio di rigore. Il giovane difensore Dean Huijsen ha poi siglato il quarto gol della Roma al 59′, segnando così la sua prima rete in carriera. Con questa vittoria, la Roma sale a 38 punti in classifica, avvicinandosi al quarto posto occupato dall’Atalanta.

Una partita vivace e divertente

La partita è stata caratterizzata da un ritmo frenetico fin dall’inizio. La Roma è partita subito forte, trovando il gol al 2′ con Pellegrini. Il Cagliari ha cercato di rispondere, ma ha commesso errori difensivi che la Roma ha sfruttato al meglio. Al 23′, Dybala ha raddoppiato il vantaggio dei padroni di casa, con un’azione che è stata avviata da un’ottima giocata di Cristante. La Roma ha continuato a creare occasioni da gol, ma ha trovato il palo al 9′ con Cristante e ha visto annullato un gol al 41′ per fuorigioco. Nel secondo tempo, la Roma ha ottenuto un calcio di rigore, trasformato da Dybala, che ha così siglato la sua doppietta personale. Il giovane difensore Dean Huijsen ha poi chiuso il match con il quarto gol al 59′.

La Roma avanza in classifica

Con questa vittoria, la Roma sale a 38 punti in classifica, avvicinandosi al quarto posto occupato dall’Atalanta. La squadra di Daniele De Rossi ha dimostrato di essere in grande forma, ottenendo la terza vittoria consecutiva sotto la sua guida. Il Cagliari, invece, rimane a 18 punti, occupando la terz’ultima posizione insieme al Verona. La squadra sarda dovrà cercare di invertire la rotta per evitare la retrocessione.

