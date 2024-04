Debutta al Podere 676: un’innovazione nel mondo della birra: la “session Ipa alla Canapa”

Il Birrificio Agricolo Podere 676 si prepara a celebrare un evento indimenticabile sabato 20 aprile, con il lancio di una novità nel panorama brassicolo: la birra “Session IPA alla Canapa”. Questa iniziativa unica promette di unire gli amanti della birra e della canapa in una festa all’insegna del gusto e del divertimento.

La festa in onore del 420: birra, musica e street food

La festività del 420, nota per la sua connessione con la cultura della canapa, sarà onorata in modo speciale presso il birrificio situato nella pittoresca campagna romana. A partire dalle 12:00, gli ospiti saranno invitati a immergersi in un’atmosfera di festa, con la possibilità di degustare la nuova birra artigianale arricchita con note di canapa, frutto della collaborazione tra Podere 676 e Dolce Weed.

Un’esperienza sensoriale completa nel beer garden di Podere 676

Non solo birra: l’evento offrirà una varietà di opzioni gastronomiche, dai panini con porchetta succulenta alle patate al forno, fino alla tradizionale pinsa romana. Il beer garden del Podere 676 sarà il luogo ideale per godersi le delizie culinarie all’aria aperta, con musica e intrattenimento a completare l’esperienza.

Musica dal vivo: ruffnote e la cricca il collettivo

La serata prenderà una svolta energetica alle 19:00, quando Ruffnote e La Cricca Il Collettivo saliranno sul palco per una sessione live che promette di farvi ballare fino a notte fonda. Con due album all’attivo, queste band del Litorale Romano porteranno ritmi coinvolgenti e una carica di energia pura.

Un appuntamento da non perdere a fiumicino

Il Birrificio Agricolo Podere 676, situato in via Antonio Casetti 30 a Fiumicino, diventerà il fulcro di un incontro tra amanti della birra artigianale, della musica e del buon cibo. Un’occasione per scoprire sapori innovativi, come la birra “Session IPA alla Canapa”, e per immergersi in un’atmosfera di festa e condivisione. Preparatevi a vivere una giornata all’insegna della novità, del relax e dell’allegria, segnando sul calendario la data del 20 aprile.