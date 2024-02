Decisione su riunione processi Strage Fidene: attesa il 29 febbraio

La decisione sulla riunificazione dei procedimenti per la strage di Fidene sarà presa il 29 febbraio

La prima corte di Assise di Roma si pronuncerà il prossimo 29 febbraio sulla richiesta di riunificazione dei procedimenti relativi alla tragica strage di Fidene, in cui persero la vita quattro donne. L’omicidio di Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis avvenne durante una riunione di condominio l’11 dicembre del 2022. L’imputato per questi omicidi è Claudio Campiti, che sparò contro le vittime.

La richiesta di unire i due processi per la strage di Fidene

Nel secondo procedimento, invece, sono imputati il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto all’armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto, dove Campiti ottenne la pistola utilizzata successivamente in via Monte Gilberto. Il pm Giovanni Musarò ha presentato una richiesta alla corte per unire i due processi. La decisione su questa richiesta verrà presa durante l’udienza di fine febbraio.

La decisione della corte sulla riunificazione dei procedimenti

