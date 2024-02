Decreto Provincia Trento: Abbattimento orso M90

Il presidente della Provincia di Trento firma il decreto per l’abbattimento dell’orso M90

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha emesso un decreto che autorizza l’abbattimento dell’orso M90, noto per aver seguito una coppia a Mezzana, in Val di Sole, lo scorso 28 gennaio. Secondo il decreto, l’orso M90 dovrà essere ucciso immediatamente una volta identificato tramite il radiocollare o le marche auricolari. L’incarico di abbattere l’orso M90 è stato affidato al Corpo forestale della Provincia di Trento, con la possibile collaborazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La decisione presa dopo mesi di monitoraggio e azioni di dissuasione

La decisione di abbattere l’orso M90 è stata presa dopo quasi cinque mesi di monitoraggio intensivo e azioni di dissuasione, che non hanno portato a risultati apprezzabili in termini di diminuzione della confidenza dell’animale. Nonostante i mesi invernali, l’orso M90 è rimasto attivo e ha mostrato un atteggiamento pericoloso. Nel decreto si fa riferimento al fatto che l’orso M90 era stato radiocollarato nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2023.

Numerosi avvicinamenti all’interno di aree residenziali

Fino al 28 gennaio, sono stati segnalati dodici avvicinamenti dell’orso M90 in aree residenziali o nelle immediate vicinanze di abitazioni. Inoltre, sono stati registrati tre casi in cui l’orso ha seguito intenzionalmente delle persone. Questi comportamenti rientrano nelle fattispecie 13 e 16 del Piano d’azione per l’orso bruno nelle aree di confine (Pacobace). Alla luce di queste segnalazioni e dell’assenza di miglioramenti nella condotta dell’orso M90 nonostante le azioni di dissuasione, è stata presa la decisione di procedere con l’abbattimento dell’animale.

La firma del decreto per l’abbattimento dell’orso M90 da parte del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, rappresenta una misura drastica ma necessaria per garantire la sicurezza delle persone e prevenire ulteriori incidenti.

