Degustazione birra a Roma: l’esperienza autentica del Podere 676, tra natura e passione

byEmiliano Belmonte
29 Ottobre 2025
Un birrificio agricolo alle porte di Roma dove la birra si racconta

Tra le colline della campagna romana, a pochi minuti dal caos della capitale, sorge Podere 676, un luogo dove la birra artigianale non è solo una bevanda, ma una vera esperienza da vivere.
Qui la degustazione birra a Roma assume un significato nuovo: è un incontro con la terra, con il lavoro dei mastri birrai e con una filosofia “slow” che celebra la natura e i sapori genuini.

Dal luppolo al bicchiere: la magia del birrificio agricolo

La visita guidata tra i campi

Tutto inizia tra i filari del luppoleto, dove cresce la materia prima che dà vita alle birre del Podere. Durante la visita guidata, gli ospiti scoprono come nasce una birra agricola: dalla coltivazione del luppolo alla raccolta, fino alle fasi di ammostamento e fermentazione.
Un racconto autentico di agricoltura e innovazione, nel cuore verde della campagna romana.

La taproom: un viaggio nei sapori

La degustazione prosegue nella taproom, dove quattro birre artigianali vengono servite in abbinamento a prodotti tipici locali: formaggi, salumi e pinse romane preparate con farine bio.
Ogni birra è un piccolo mondo: dalla IPA agrumata alla Tripel corposa, fino alle edizioni stagionali come la Fresh Hop con luppolo appena raccolto o la Maccarota, una birra con carote della campagna romana.

Degustazione birra Roma: l’idea regalo perfetta per Natale 🎁

Un’esperienza da regalare (o regalarsi)

Se siete alla ricerca di un’idea regalo di Natale originale, la degustazione birra artigianale al Podere 676 è la scelta ideale.
Invece di un oggetto, si regala un momento: un pomeriggio tra natura, convivialità e cultura brassicola.

Con il Voucher Degustazione Birra Roma, si può offrire una visita guidata al birrificio con degustazione completa, oppure un’esperienza personalizzata per coppie, amici o gruppi.
Un dono sostenibile e autentico, perfetto per chi ama la birra e le esperienze che lasciano un ricordo.

Una pausa “slow” nella campagna romana

Podere 676 è molto più di un birrificio. È un luogo dove il tempo rallenta e si riscopre il piacere delle cose semplici: una chiacchierata con un bicchiere in mano, un tramonto sui campi, il profumo del malto tostato nell’aria.

Durante l’estate, il beer garden si anima con eventi all’aperto, concerti e serate sotto le stelle; d’inverno, la taproom accoglie con luci soffuse, calore e un’atmosfera familiare.
Un angolo di autentica convivialità a pochi chilometri da Roma.

Perché scegliere una degustazione di birra artigianale a Roma

Scegliere una degustazione birra Roma significa scoprire un volto genuino della città: quello fatto di piccole produzioni locali, artigiani appassionati e sostenibilità.
Podere 676 rappresenta questa nuova anima della capitale: un luogo dove il sapere agricolo incontra la creatività brassicola, dando vita a birre che raccontano il territorio.

Come prenotare o regalare l’esperienza

Il Voucher Degustazione Birra Roma è disponibile online o direttamente presso il Podere 676, con diverse formule tra cui:

  • tour guidato del birrificio e del luppoleto,
  • degustazione con tagliere,
  • esperienza completa con pranzo o aperitivo in taproom.

Ogni voucher può essere personalizzato con dedica o messaggio natalizio, per trasformare un semplice regalo in un gesto unico.

