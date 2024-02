della Clerici e il confronto tra i due programmi.

Mediaset lancia “Io Canto Senior” per sfidare “The Voice Senior”

Dopo il successo di “Io Canto” dedicato alle famiglie, Mediaset ha deciso di lanciare una nuova versione del talent show, questa volta dedicata agli anziani. “Io Canto Senior” prenderà spunto da un altro popolare programma, “The Voice Senior”, e sarà trasmesso su Canale 5.

La sfida tra Mediaset e Rai continua

Da qualche anno, Mediaset e Rai si sfidano a colpi di format simili, con Gerry Scotti e Antonella Clerici come protagonisti. Nonostante le critiche, Mediaset sembra non temere la concorrenza e continua a prendere spunto dai programmi di Antonella. Quest’ultima ha risposto con ironia alle accuse di plagio, suggerendo che presto verrà copiato anche “È sempre mezzogiorno”, con un programma intitolato “Io Canto sempre a Mezzogiorno”.

“Io Canto Generation Family”: un nuovo programma per bambini talentuosi

Mediaset ha annunciato un nuovo programma, “Io Canto Generation Family”, aperto a bambini dai 10 ai 14 anni che hanno un talento musicale. I partecipanti dovranno essere accompagnati da un familiare “bravo quanto loro”. Questo format sembra essere ispirato al programma “Standing Ovation” andato in onda nel 2017 su Rai 1, che a sua volta prendeva spunto da un format messicano chiamato “Stand Up For Your Country”. Nonostante le critiche, Mediaset sembra intenzionata a continuare sulla strada dei remake, sfidando Antonella Clerici sui suoi stessi format.

Opinioni contrastanti

Mentre Antonella Clerici sembra sempre più infastidita dalla concorrenza di Mediaset, Gerry Scotti sostiene di fare programmi 100% italiani, a differenza di quelli proposti da lei. Nonostante le divergenze, finora non c’è stato uno scontro diretto tra i due conduttori. Resta da vedere se Gerry vorrà chiarire la situazione con Antonella o se sta già pensando al prossimo remake.

About The Author