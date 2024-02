della rivalità tra Lucarelli e Fazio durante la trasmissione televisiva con Venier

Selvaggia Lucarelli critica Fabio Fazio per la gestione dell’intervista a Ghali

Selvaggia Lucarelli ha preso di mira Fabio Fazio per la sua condotta durante l’intervista a Ghali a Che Tempo Che Fa. La giornalista ha criticato aspramente Fazio per non aver affrontato in modo diretto i temi sensibili sollevati dall’artista, come il genocidio a Gaza. Lucarelli ha sottolineato che Fazio ha evitato di pronunciare parole come genocidio, Israele e Gaza, cercando di neutralizzare il significato delle dichiarazioni di Ghali.

“Ho recuperato ora l’intervista di Fazio a Ghali – ha esordito la Lucarelli -. E mi spiace constatare che, come prevedibile, si sia assistito a un tentativo (malriuscito) di manipolazione della realtà.”

Il duro attacco della Lucarelli a Fabio Fazio e Mara Venier

La firma de Il Fatto Quotidiano ha descritto l’atteggiamento di Fabio Fazio come imbarazzante e ha sostenuto che si è parlato in modo più chiaro della situazione israelo-palestinese a Sanremo e a Domenica In rispetto a Che Tempo Che Fa. Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha definito Mara Venier un “soldatino” per la sua gestione del comunicato pro Israele letto in diretta tv. La giornalista ha evidenziato come Fazio abbia cercato di minimizzare il significato delle parole di Ghali, evitando di affrontare direttamente il tema del genocidio.

“Imbarazzante poi arrogarsi il diritto di riassumere LUI ciò che avrebbe detto Ghali, affermando che non c’è nulla di strano nel pronunciare le parole “guerra” o “massacro”, quando Ghali a Sanremo ha detto una parola molto più precisa, e cioè “Genocidio”.”

Le critiche di Selvaggia Lucarelli a Fabio Fazio e Ghali

Selvaggia Lucarelli ha continuato a criticare duramente Fabio Fazio per la sua gestione dell’intervista a Ghali, sottolineando che evitare di affrontare direttamente il tema del genocidio è stato un grave errore. La giornalista ha evidenziato come Fazio abbia cercato di neutralizzare il significato delle parole di Ghali, mancando di affrontare la realtà dei fatti in modo chiaro e trasparente.

“E no, non è un concetto semplice da temino alle elementari. È lo sterminio di una popolazione e convertire l’espressione in “guerra” è una scelta molto precisa, che riporta il conflitto su una scala diversa, con una valenza giuridica diversa.”

About The Author