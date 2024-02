della scena musicale italiana

Sanremo 2022: La musica come voce delle fragilità e delle insicurezze

Il Festival di Sanremo 2022 ha portato sul palco temi tabù e importanti, mettendo in luce le fragilità e le insicurezze della generazione Z. Artisti come La Sad, BigMama, Mahmood, Mr.Rain, Il Tre e Ghali hanno scelto di raccontare le proprie esperienze personali attraverso la musica, affrontando argomenti come la salute mentale, il bullismo e le relazioni difficili.

La Sad: La tristezza come opportunità di crescita

Il gruppo La Sad, composto da Matteo Botticini (Theo), Francesco Emanuele Clemente (Plant) ed Enrico Fonte (Fiks), ha portato sul palco il brano “Autodistruttivo”, che parla di dolore e sofferenza. La band ha scelto di affrontare apertamente questi temi, convinta che sia necessario parlarne per superarli. In un’intervista, Matteo Botticini ha spiegato: “Noi ci siamo incontrati nel dolore, ma è stata la nostra opportunità di crescita e di condivisione: per uscirne, abbiamo dovuto parlarne“.

Durante la loro performance, sul palco sono apparsi dei cartelli con frasi come “Non siete voi, sono io” e “Non parlarne è 1 suicidio”, che hanno reso ancora più evidente l’importanza di affrontare questi argomenti.

BigMama e Mahmood: La lotta contro il bullismo

BigMama ha emozionato il pubblico con il brano “La Rabbia non ti basta”, che denuncia il bullismo e le violenze verbali e psicologiche. La cantante ha vissuto in prima persona queste esperienze e ha scelto di raccontarle attraverso la musica. Alla fine della sua esibizione, è scoppiata in un pianto liberatorio, dimostrando la potenza delle sue parole.

Anche Mahmood ha affrontato il tema del bullismo nel suo brano “Tuta Gold”, facendo riferimento alle offese ricevute durante l’adolescenza e al rapporto complicato con suo padre. Entrambi gli artisti hanno scelto di condividere le proprie esperienze per sensibilizzare il pubblico su questo problema diffuso.

Mr.Rain e Il Tre: La fragilità come parte di sé

Anche Mr.Rain e Il Tre hanno scelto di parlare delle proprie fragilità attraverso la musica. Mr.Rain ha presentato il brano “Due Altalene”, in cui affronta i suoi demoni interiori. Il Tre, invece, ha cantato “Fragili”, dedicata a una relazione finita male e al senso di colpa che lo accompagna. Entrambi gli artisti hanno sottolineato l’importanza di convivere con le proprie fragilità e di trovare gli strumenti per gestirle.

Ghali: La storia di rivalsa di un giovane immigrato

Ghali ha raccontato la sua storia di rivalsa attraverso il brano “Casa mia”. Il testo parla di sogni perduti e di sentirsi fuori posto, ma anche di trovare la propria strada nonostante le difficoltà. Il cantante, figlio di immigrati tunisini in Italia, ha scelto di condividere la sua esperienza per ispirare altri giovani a non arrendersi di fronte alle avversità.

Il Festival di Sanremo 2022 ha offerto uno spazio importante per parlare di temi delicati e spesso ignorati. Gli artisti hanno dimostrato il potere della musica nel dare voce alle fragilità e alle insicurezze, sensibilizzando il pubblico su questi argomenti. Come ha sottolineato Marco Mengoni: “Non bisogna uscirne, ma trovare gli strumenti per gestirla“.

