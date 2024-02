Dengue: livello di allerta aumentato in porti e aeroporti - avvisatore.it

Innalzato il livello di allerta per la Dengue nei punti di ingresso italiani

Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che richiede un innalzamento del livello di allerta e vigilanza nei porti e negli aeroporti italiani a causa dell’aumento globale dei casi di Dengue. La circolare, intitolata “Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i punti di ingresso italiani”, è stata messa a punto dall’Ufficio 3 (Coordinamento Usmaf-Sans) del ministero della Salute.

Secondo la circolare, l’obiettivo è proteggere il paese dai vettori e dalle merci provenienti dai paesi a rischio o dove è presente l’Aedes aegypti, il principale vettore della malattia. La decisione di innalzare il livello di allerta è stata presa a seguito delle disposizioni del direttore generale del ministero della Salute, Francesco Vaia.

La circolare sottolinea l’importanza di mantenere le aree portuali e aeroportuali e i 400 metri circostanti liberi da fonti di infezione e contaminazione, compresi roditori e insetti. Questa misura è in linea con il Regolamento sanitario internazionale, che prevede disposizioni speciali per merci, container e aree di carico container, nonché misure specifiche per malattie a trasmissione vettoriale.

La circolare richiama anche le disposizioni già previste da una precedente circolare del ministero della Salute del 28 settembre 2017 e dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (Pna) 2020-2025. In particolare, si raccomanda agli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn) di prestare attenzione alla disinsettazione degli aeromobili e di valutare la possibilità di emettere ordinanze per interventi straordinari di sorveglianza delle popolazioni di vettori e altri infestanti e di disinfestazione.

In conclusione, l’innalzamento del livello di allerta e vigilanza nei punti di ingresso italiani è una misura necessaria per proteggere il paese dalla diffusione della Dengue. Il Ministero della Salute invita gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera a prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza sanitaria del paese.

