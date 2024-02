Dengue: Vaccino in Italia, chi deve farlo e durata della protezione

Vaccino contro la Dengue: l’efficacia e la disponibilità in Italia

L’anno scorso, l’Aifa ha approvato il vaccino contro la Dengue prodotto da Takeda, l’unico attualmente disponibile in Italia. Secondo Alessandra Fionda, responsabile direzione medica e regolatoria di Takeda Italia, “l’efficacia complessiva del vaccino vivo attenuato contro la Dengue è dell’80% a 12 mesi dalla seconda dose. L’efficacia contro le ospedalizzazioni è del 90% a 18 mesi. A quattro anni e mezzo, l’efficacia complessiva del vaccino nel prevenire la malattia è del 61,2% e dell’84,1% nel prevenire l’ospedalizzazione”. Il vaccino è disponibile presso i centri vaccinali specializzati in malattie tropicali e nelle travel clinic specializzate in malattie dei viaggi, previo approvvigionamento da parte delle regioni.

Il vaccino Qdenga di Takeda è stato sviluppato attraverso 19 studi su 28mila pazienti residenti in aree endemiche e non endemiche per la Dengue. Può essere somministrato a tutti i soggetti di almeno 4 anni di età, indipendentemente dallo stato di sieropositività. Il protocollo di vaccinazione prevede due dosi sottocutanee, somministrate ad almeno tre mesi di distanza l’una dall’altra. Non è necessario eseguire un test pre-vaccinale.

La comunicazione come sfida nella prevenzione della Dengue

Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano, la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione della Dengue. Dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19, i cittadini sono stanchi e potrebbero sottovalutare il pericolo rappresentato dalla Dengue. Pregliasco sottolinea l’importanza di un impegno istituzionale per garantire l’adesione agli interventi di prevenzione. Anche piccoli gesti, come lasciare l’acqua nei sottovasi dei balconi, favoriscono la diffusione delle zanzare vettori di infezioni. È necessario un approccio comunicativo che non minimizzi né crei allarmismo, ma che informi correttamente sulla situazione e sulle misure di prevenzione da adottare.

L’importanza della circolare del Ministero della Salute e la disponibilità di vaccini

La circolare del Ministero della Salute che aumenta l’allerta e l’attenzione nei porti e negli aeroporti è considerata utile e necessaria da Fabrizio Pregliasco. Tuttavia, è fondamentale gestire la comunicazione in modo appropriato, evitando di minimizzare o creare allarmismo. Riguardo alla disponibilità di vaccini anti-Dengue, Pregliasco conferma l’importanza di assicurarsi una buona scorta, soprattutto in vista di possibili scenari critici. Al momento, il vaccino sarà messo a disposizione dei viaggiatori internazionali che si recano in zone del mondo dove la situazione della Dengue è particolarmente grave. Non è ancora stato individuato chiaramente quali altre categorie a rischio avranno accesso prioritario al vaccino in Italia.

