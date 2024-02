Denny Mendez fidanzata con l’ex di Valeria Marini: tensioni in vista

Volano gli stracci tra Denny Mendez e Valeria Marini: la guerra per un uomo

La rivalità tra la Miss Italia 1996, Denny Mendez, e la showgirl Valeria Marini è esplosa dopo che la prima ha iniziato una relazione con l’ex fidanzato della seconda, il deputato di Fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano. Marini ha accusato Mendez di cercare solo visibilità, ma quest’ultima ha risposto alle critiche durante un’intervista radiofonica, confermando la sua storia d’amore con Cangiano.

Durante l’intervista a Rai Radio1 Un giorno da pecora, Mendez ha dichiarato: “Ho una persona che però in questo momento non è con me. Stiamo bene ed è una storia abbastanza recente”. Tuttavia, la scelta di Cangiano come partner ha sollevato alcune polemiche, considerando che Fratelli d’Italia è stato spesso associato a idee xenofobe. Mendez ha espresso la sua opinione sul partito, affermando: “C’è chi vola più alto in questo senso, la Lega. Quando ho vinto Miss Italia mi mandarono a Ponte di Legno, dove c’era il mitico Bossi. Mi accolsero con fischi e qualche commento razzista…”.

La discussione si è poi spostata sul tema del razzismo in Italia, con Mendez che ha affermato: “Sono in disaccordo, in Italia c’è ancora razzismo, non prendiamoci in giro”. Tuttavia, ha elogiato la premier Giorgia Meloni, definendola una guerriera che sta in prima linea e mette la faccia.

Valeria Marini attacca Denny Mendez: “Mi ha rubato il compagno”

Valeria Marini ha accusato Denny Mendez di averle rubato il suo compagno. Durante l’intervista a Rai Radio1, Mendez ha risposto alle accuse dicendo: “Mi stupisco che Valeria, che è una grande donna, una professionista, dica cose simili”. Marini, in passato, aveva criticato anche l’ex Cangiano.

In un’intervista ad Adnkronos, Marini ha dichiarato: “Sono single. Sono stata io ad allontanarmi da Gimmi per una sua situazione sentimentale delicata ma ho preferito mantenere la massima riservatezza perché non ho bisogno di né di visibilità né di fare parlare della mia situazione sentimentale per farmi pubblicità. Con Gimmi abbiamo ottimi rapporti e siamo molto amici”.

Marini ha poi continuato a criticare Mendez, definendola una persona alla continua ricerca di visibilità e sostenendo che Cangiano le avesse confermato che la storia tra loro era solo una bufala. Tuttavia, Mendez ha pubblicato una foto romantica con Cangiano su Instagram nel giorno di San Valentino, accompagnata dalla dedica: “Buon San Valentino, Gimmi”.

Una situazione ingarbugliata: amicizia o storia d’amore?

La situazione tra Denny Mendez, Gerolamo Cangiano e Valeria Marini sembra essere piuttosto confusa. Sebbene Cangiano abbia dichiarato di avere solo un’amicizia con Mendez, la foto pubblicata dall’ex Miss Italia sembra suggerire il contrario. La rivalità tra Mendez e Marini si è intensificata a causa di questa storia d’amore, con entrambe le donne che si accusano reciprocamente di cercare visibilità.

Nonostante le polemiche, sembra che la relazione tra Mendez e Cangiano stia procedendo. Resta da vedere come si evolverà questa situazione e se le due donne riusciranno a trovare un accordo o continueranno a combattere per l’amore di Cangiano.

About The Author