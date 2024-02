Derby emiliano: Bologna rimonta e vince 4-2 contro il Sassuolo

Il Bologna vince il derby emiliano contro il Sassuolo e punta alla zona Champions

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano contro il Sassuolo e mette nel mirino la zona Champions. Dopo quattro turni senza bottino pieno, gli uomini di Thiago Motta tornano ai tre punti e agganciano al quarto posto l’Atalanta, in attesa della sfida di domani con la Lazio.

Una partita combattuta e piena di emozioni

Eppure la partita per il Bologna si era messa in salita, perché i neroverdi hanno trovato il vantaggio già al 13′ con Thorstveld. Bastano 10 minuti al gioiellino rossoblu Zirkzee per rimettere in pari la situazione, ma gli uomini di Dionisi tornano avanti con Volpato al 34′. La partita si decide nel finale con un uno-due del Bologna. Segnano prima Ferguson all’83’ e poi Saelemaekers all’86’, portando il punteggio finale a 4-2.

Il Bologna torna alla vittoria e sogna in grande

Dopo una serie di risultati deludenti, il Bologna ritrova la vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo. La squadra di Thiago Motta dimostra carattere e determinazione, rimontando due volte il vantaggio degli avversari per poi chiudere la partita con due gol nel finale. Questa vittoria permette al Bologna di agganciare l’Atalanta al quarto posto in classifica, avvicinandosi così alla zona Champions. La squadra è ora pronta ad affrontare la sfida contro la Lazio, consapevole che una vittoria potrebbe significare un importante passo avanti nella corsa alla qualificazione europea.

In una partita combattuta e piena di emozioni, il Bologna ha dovuto fare i conti con un Sassuolo determinato a mettere in difficoltà i rossoblu. Nonostante il vantaggio iniziale degli avversari, il giovane talento Zirkzee ha saputo rimettere in pari la situazione con un gol di pregevole fattura. Tuttavia, il Sassuolo non si è arreso e ha riconquistato il vantaggio grazie a Volpato. È stato solo nel finale che il Bologna ha mostrato tutto il suo potenziale, segnando due gol in rapida successione con Ferguson e Saelemaekers. Questa vittoria è un segnale importante per il Bologna, che dimostra di avere la capacità di reagire alle avversità e di lottare per i risultati. Ora la squadra è pronta a continuare su questa strada e a cercare di raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League.

