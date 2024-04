Derby Romano: Scontri tra tifosi laziali e romanisti vicino allo stadio Olimpico

Introduzione:

Nelle vicinanze dello stadio Olimpico di Roma si sono verificati scontri violenti tra un gruppo di circa 200 tifosi laziali e un centinaio di supporter giallorossi. L’intervento della polizia è stato necessario per placare la situazione, con l’uso anche di lacrimogeni. Un tifoso della Roma è stato arrestato in seguito agli scontri avvenuti attorno alle 9.30, mentre entrambe le fazioni erano dirette al bar River.

Tafferugli e intervento delle forze dell’ordine:

I tafferugli hanno avuto inizio quando i tifosi laziali, mascherati per nascondere la propria identità, si sono diretti verso il bar River, seguiti dal gruppo di romanisti. È stato in quel momento che la situazione è degenerata e la polizia ha dovuto intervenire per separare i due gruppi. L’uso di lacrimogeni è stato necessario per disperdere i tifosi, che hanno reagito anche con il lancio di bombe carta contro le forze dell’ordine. Le immagini acquisite dalla scientifica verranno analizzate per individuare i responsabili degli scontri e tutto il materiale confiscato, tra cui caschi, mazze e cacciaviti, sarà oggetto di investigazione.

Le conseguenze degli scontri e l’attesa del derby:

In seguito a questi violenti episodi, la tensione è salita ulteriormente in vista del derby programmato per le 18. I tifosi delle due squadre si trovano ora in uno stato di agitazione e preoccupazione per possibili nuovi scontri durante l’evento sportivo. Le autorità sono già al lavoro per garantire la sicurezza in occasione della partita e per prevenire ulteriori incidenti tra i sostenitori delle due squadre rivali. La rivalità calcistica che anima la città di Roma ha raggiunto livelli preoccupanti, mettendo in allarme le istituzioni e creando tensioni che vanno oltre il semplice confronto sportivo.