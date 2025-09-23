“Destinazione Sapere”: il nuovo viaggio d’istruzione di Primatour e Treccani Esperienze

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

A Roma tre giorni di formazione per docenti e dirigenti scolastici con la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. Il viaggio diventa parte integrante della didattica.

Un progetto che supera la tradizionale gita scolastica

La gita scolastica cambia volto con “Destinazione Sapere”, il progetto nato dalla collaborazione tra Primatour Tour Operator e Treccani Esperienze.

Dal 19 al 21 settembre, a Roma, insegnanti e dirigenti scolastici hanno preso parte a seminari formativi e visite guidate esperienziali, sperimentando di persona una nuova modalità di viaggio d’istruzione per studenti.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il viaggio da semplice svago a strumento educativo e interattivo, capace di rafforzare l’apprendimento e stimolare la curiosità dei ragazzi.

La formazione per docenti e dirigenti scolastici

Il programma romano ha visto la partecipazione di importanti relatori:

Daniele Valletta , AD Treccani Esperienze

Simone Schiavoni , Direttore Commerciale Primatour Tour Operator

Maura Principi , Responsabile strategia e sviluppo Treccani Esperienze

Enrico Montaperto, Direttore del MUR

Nel suo intervento, Montaperto ha ricordato come la legge 107 del 2015 riconosca al viaggio d’istruzione un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi formativi, oggi rafforzati dall’insegnamento dell’educazione civica previsto dalla legge 92 del 2019.

Viaggi d’istruzione che diventano esperienze formative

Tra i percorsi presentati spiccano:

“Ascoltando Roma” , che accompagna gli studenti nella scoperta dei luoghi simbolo della Capitale con il supporto dei narratori Treccani.

“Cultura a Vela”, un itinerario in Basilicata che unisce ambiente, cultura e sport.

Durante i tre giorni romani, i docenti hanno visitato musei, siti archeologici, teatri e il Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, vivendo un assaggio delle esperienze che verranno proposte agli studenti.

Le parole degli organizzatori

“Abbiamo trascorso tre giorni intensi con insegnanti e dirigenti di tutta Italia – ha spiegato Simone Schiavoni –. Con questo progetto vogliamo offrire un insegnamento che non resti solo teorico, ma diventi vissuto. Quando la conoscenza si trasforma in esperienza, diventa parte di noi per sempre”.

Schiavoni ha inoltre sottolineato la volontà di personalizzare i viaggi d’istruzione in base agli indirizzi e agli interessi delle singole scuole, per renderli ancora più efficaci.

Una nuova frontiera per la scuola italiana

“Destinazione Sapere” non è solo un viaggio culturale, ma un percorso educativo esperienziale che punta a rafforzare il legame tra scuola e territorio, stimolando negli studenti un apprendimento emotivo e duraturo.

Grazie alla collaborazione tra Primatour e Treccani Esperienze, il viaggio diventa un laboratorio di conoscenza, uno strumento per crescere, imparare e vivere la cultura.