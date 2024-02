Detenuto aggredisce infermiere nel carcere di Foggia: il caso Osapp

Aggressione a un infermiere nel carcere di Foggia: richiesta di intervento urgente

Un infermiere in servizio presso il carcere di Foggia è stato vittima di un’aggressione da parte di un detenuto, che ha cercato di ottenere una terapia non autorizzata. L’episodio si è verificato ieri, ma è stato reso noto solo oggi dal segretario generale aggiunto dell’Osapp, Pasquale Montesano.

Secondo quanto riportato dal sindacato della polizia penitenziaria, l’infermiere ha rifiutato di somministrare la terapia richiesta dal detenuto, scatenando la sua reazione violenta. Solo l’intervento tempestivo di un agente di polizia ha evitato conseguenze più gravi. Il detenuto ha inoltre aggredito il personale penitenziario che cercava di fermarlo.

Nella stessa giornata, sempre nel carcere di Foggia, gli agenti hanno scoperto due telefoni cellulari nascosti, dotati di schede SIM.

Montesano ha sottolineato l’assenza di un intervento deciso da parte del mondo politico e dell’amministrazione centrale, nonostante la situazione critica della casa circondariale di Foggia. Il personale in servizio si trova esposto a rischi eccezionali. Il segretario generale aggiunto ha quindi chiesto al ministro della Giustizia di prendere provvedimenti immediati, coinvolgendo i sottosegretari responsabili delle carceri e della polizia penitenziaria.

Richiesta di intervento urgente per il carcere di Foggia

L’aggressione subita dall’infermiere nel carcere di Foggia ha sollevato nuovamente l’allarme sulla situazione critica della struttura penitenziaria. Secondo Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp, è necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Montesano ha sottolineato l’assenza di un supporto adeguato da parte del mondo politico e dell’amministrazione centrale, nonostante le evidenti necessità della casa circondariale di Foggia. Il personale in servizio si trova esposto a rischi eccezionali, come dimostra l’aggressione subita dall’infermiere.

Il segretario generale aggiunto ha quindi rivolto un appello al ministro della Giustizia, affinché si faccia carico della situazione e si prendano provvedimenti concreti. È necessario coinvolgere i sottosegretari responsabili delle carceri e della polizia penitenziaria per trovare soluzioni definitive.

Situazione critica nel carcere di Foggia: richiesta di intervento immediato

La situazione nel carcere di Foggia si fa sempre più preoccupante, come dimostrano gli episodi di violenza che si sono verificati di recente. L’aggressione subita dall’infermiere da parte di un detenuto è solo l’ultimo episodio di una serie di eventi che mettono in evidenza la pericolosità della situazione.

Secondo Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp, è necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti. Nonostante le richieste di aiuto, il mondo politico e l’amministrazione centrale sembrano disinteressarsi della situazione critica della casa circondariale di Foggia.

Il personale in servizio si trova esposto a rischi notevoli e non può più essere ignorato. Montesano ha quindi chiesto al ministro della Giustizia di prendere provvedimenti immediati, coinvolgendo i sottosegretari responsabili delle carceri e della polizia penitenziaria. È necessario agire con determinazione per risolvere definitivamente la situazione.

About The Author