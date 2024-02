Detenuto incendia carcere, sette agenti intossicati

Detenuto appicca incendio e sette agenti finiscono all’Ospedale a causa di un’intossicazione da fumo

Un detenuto ha appiccato un incendio nella Casa Circondariale di Vicenza, causando un’evacuazione parziale della struttura. Sette agenti sono stati portati in ospedale a causa di un’intossicazione da fumo. Secondo i sindacati, alcuni agenti hanno perso conoscenza dopo aver soccorso chi chiedeva aiuto. Anche il detenuto responsabile dell’incendio è stato intossicato e ricoverato al San Bortolo di Vicenza.

Momenti di tensione durante le operazioni di evacuazione

Durante le operazioni di evacuazione, si sono verificati alcuni momenti di tensione. Diversi reparti sono stati evacuati per evitare che altri detenuti respirassero il fumo che aveva invaso la struttura. Secondo i sindacati, eventi del genere sono ormai all’ordine del giorno e il personale di Polizia Penitenziaria è al limite delle forze a causa dei turni massacranti. Leonardo Angiulli della segreteria Uspp ha dichiarato: “È ora di dire basta alle aggressioni, facciamo appello alle istituzioni e alla politica per salvaguardare il diritto dei lavoratori”.

La professionalità del personale ha permesso di limitare i danni

Nonostante la gravità dell’incidente, la professionalità del personale di Polizia Penitenziaria ha permesso di limitare i danni. I sindacati sottolineano che grazie all’intervento tempestivo degli agenti, è stato possibile evacuare la struttura e soccorrere chi era rimasto intrappolato. Tuttavia, l’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi a cui il personale penitenziario è esposto quotidianamente.

Questo tipo di eventi mette in evidenza la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di adottare misure adeguate per prevenire simili episodi in futuro. È fondamentale che le istituzioni e la politica si impegnino a proteggere i diritti dei lavoratori e a garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso per il personale penitenziario.

About The Author