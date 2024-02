Detenuto prende in ostaggio agenti in una prigione di Avellino - avvisatore.it

Tensione al Carcere di Avellino: Detenuto prende in Ostaggio Agenti

Nel carcere di Avellino si sono verificati momenti di grande tensione ieri, quando un detenuto, in procinto di essere trasferito in un’altra struttura penitenziaria, ha preso in ostaggio gli agenti del Nucleo Traduzioni armato di un coltello e di un tirapugni. A denunciarlo è il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci.

Trattativa per Gestire la Situazione di Ostaggio

Dopo l’azione del detenuto, è stata avviata una trattativa tra il direttore del carcere di Avellino, Rita Romano, e il comandante degli agenti di polizia penitenziaria per gestire la situazione di ostaggio. Il trasferimento del detenuto è stato interrotto per evitare che la situazione peggiorasse. Successivamente, il detenuto ha tentato la fuga dirigendosi all’interno del carcere, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti intervenuti in massa.

Appello per Nuovi Vertici nell’Amministrazione Penitenziaria

Beneduci ha commentato la situazione sottolineando che i protocolli operativi proposti all’amministrazione non hanno funzionato, definendo il tutto un fallimento, anche ad Avellino. L’appello è stato chiaro: urge la nomina da parte del governo di nuovi vertici dell’amministrazione penitenziaria con le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo adeguato.

Copyright ANSA

About The Author