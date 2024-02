di via del Corso per finanziare le campagne politiche. - avvisatore.it

Venduta la Storica Casa di Marco Pannella a Roma

Marco Pannella, fondatore dei Radicali, ha visto la sua storica residenza in via della Panetteria essere venduta. Negli ultimi mesi della sua vita, la casa era diventata un luogo di pellegrinaggio per amici e avversari politici, tra cui Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Fausto Bertinotti. Pannella, afflitto dalla malattia, non usciva più, ma la sua dimora nel cuore di Roma era meta di incontri e sostegno.

La casa si trova a due passi dalla Fontana di Trevi, nel centro della capitale.

Durante la sua malattia, Pannella condivise sui social una foto scattata “in via della Panetteria con un bel piatto di spaghetti dopo la prima seduta di radioterapia”, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento dai suoi sostenitori.

Ricordi intorno al Tavolo di Legno di Marco Pannella

La figura di Marco Pannella è stata spesso associata al grande tavolo di legno della cucina nella sua residenza romana. Qui, il fondatore dei Radicali si sedeva insieme a politici, personaggi famosi e avversari politici, che nel corso del tempo sono arrivati in massa per incontrare il protagonista delle battaglie civili e dei digiuni.

La casa di Pannella è stata teatro di numerosi incontri e momenti significativi per la politica italiana.

Politici, vip e avversari politici si sono riuniti intorno al tavolo per condividere pensieri e discutere di temi importanti.

L’Eredità di Marco Pannella e i Suoi Visitatori Illustri

Dopo la morte di Marco Pannella nel maggio del 2016, la sua casa in via della Panetteria ha continuato a essere un luogo di richiamo per coloro che hanno conosciuto e apprezzato il leader radicale. Visitatori illustri come Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Fausto Bertinotti hanno reso omaggio a Pannella e al suo lascito politico, contribuendo a mantenere viva la sua memoria.

La dimora di Pannella è diventata un simbolo della sua eredità politica e del suo impegno per le cause civili.

L’afflusso di visitatori illustri testimonia l’influenza duratura di Pannella sulla scena politica italiana e internazionale.

