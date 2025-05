“Dialogo”, il giornale degli anziani del San Michele: la voce della terza età che racconta e si racconta

Ultimo aggiornamento il 9 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Nella Casa di Riposo ASP San Michele di Roma nasce “Dialogo”, un periodico scritto interamente dagli ospiti over 70: un progetto che promuove l’invecchiamento attivo e valorizza l’esperienza e la memoria degli anziani.

A Roma, nel cuore della Casa di Riposo dell’ASP San Michele, è nato un progetto che dà voce a chi ha tanto da raccontare. Si chiama “Dialogo” ed è il nuovo giornale curato e redatto dagli anziani ospiti della struttura: un’iniziativa originale che unisce giornalismo, partecipazione e benessere sociale.

Un laboratorio di scrittura per over 70: nasce una redazione speciale

Dietro ogni numero di “Dialogo” c’è una vera redazione senior. Gli ospiti della casa di riposo, tutti over 70, si riuniscono periodicamente per discutere idee, scrivere articoli, raccogliere testimonianze e raccontare storie. Non si tratta di un semplice passatempo, ma di una vera attività editoriale con obiettivi precisi: stimolare la mente, rafforzare le relazioni e rendere ogni anziano protagonista della propria quotidianità.

Il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività innovative per la terza età, dimostrando come la scrittura possa diventare uno strumento potente di benessere psicologico, inclusione e memoria collettiva.

Un’eredità culturale lunga oltre due decenni

“Dialogo” è solo l’ultimo capitolo di una tradizione che al San Michele ha radici profonde. Fin dal 2001, infatti, gli ospiti della struttura hanno dato vita a esperienze simili, come “Il Giornale del Tempo Ritrovato” e successivamente “La Chiocciola”, attiva fino al 2018. Dopo una pausa, nel dicembre 2023 è nata la nuova redazione, su impulso di un ospite desideroso di riprendere in mano penna e parole.

Con la pubblicazione del primo numero nel gennaio 2024, Dialogo ha inaugurato una nuova stagione di narrazione condivisa. Oggi, a maggio 2025, il periodico continua a crescere e a farsi portavoce dei pensieri, delle emozioni e delle riflessioni degli anziani.

Storie di vita, cultura e comunità: cosa si legge su “Dialogo”

Ogni numero del giornale è un mosaico di contenuti diversi: racconti autobiografici, poesie scritte dagli ospiti, interviste agli operatori, riflessioni su temi sociali e cambiamenti generazionali. Un racconto corale fatto di esperienze autentiche, nato da un lavoro collettivo che unisce cuore, memoria e creatività.

“Dialogo” non è solo un giornale: è una finestra aperta sul mondo interiore della terza età, uno strumento per abbattere stereotipi e restituire dignità, ruolo e valore a chi spesso viene messo ai margini del discorso pubblico.

Il San Michele: una casa di riposo dove l’età si trasforma in risorsa

La Casa di Riposo dell’ASP San Michele, storica istituzione romana, si conferma così un esempio concreto di come si possa promuovere l’invecchiamento attivo e la partecipazione anche in contesti residenziali. L’approccio centrato sulla persona, i servizi integrati e le attività culturali offerte agli ospiti fanno del San Michele un punto di riferimento per chi desidera vivere la terza età in modo pieno, stimolante e coinvolgente.

Con “Dialogo”, il San Michele dimostra che l’età non è una barriera ma un valore aggiunto, e che ogni anziano ha ancora molto da dire, da scrivere e da condividere.