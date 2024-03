Dick Turpin: La Nuova Serie TV di Successo su Apple TV+

Esordio in Grande Stile di Dick Turpin

La serie tv di Apple TV+, “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin“, ha fatto il suo debutto il 1° marzo. Il popolare brigante britannico viene interpretato da Noel Fielding, noto per le sue performance in *The Mighty Boosh e The Great British Bake Off, che porta sullo schermo una nuova e intrigante interpretazione del leggendario personaggio.

Dick Turpin, interpretato da Fielding, si imbarca in un viaggio ricco di eventi assurdi quando viene nominato capo di una banda di fuorilegge e incaricato di sconfiggere con ingegno il corruttissimo ladro Jonathan Wilde, interpretato da Hugh Bonneville. In questa rivisitazione irriverente ambientata nel XVIII secolo, Dick emerge come il rapinatore più famoso e inusuale, il cui successo è determinato non solo dal suo fascino e dalla sua abilità nello spettacolo, ma anche dai suoi capelli. Insieme alla sua allegra banda di malviventi, Dick attraversa momenti di celebrità e sconfitte, cercando in ogni modo di sfuggire alle grinfie del Thief Taker General.

La Programmazione degli Episodi di Dick Turpin su Apple TV+

La serie, composta da sei episodi, ha debuttato il 1° marzo con i primi due episodi, e prosegue con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 29 marzo. Ecco la tabella riassuntiva con le date di uscita degli episodi:

Episodio 1: disponibile in streaming dal venerdì 1 marzo 2024 su Apple TV+ ;

; Episodio 2: disponibile in streaming dal venerdì 1 marzo 2024 su Apple TV+ ;

; Episodio 3: disponibile in streaming dal venerdì 8 marzo 2024 su Apple TV+ ;

; Episodio 4: disponibile in streaming dal venerdì 15 marzo 2024 su Apple TV+ ;

; Episodio 5: disponibile in streaming dal venerdì 22 marzo 2024 su Apple TV+ ;

; Episodio 6: disponibile in streaming dal venerdì 29 marzo 2024 su Apple TV+.

Accanto a Noel Fielding, il cast vanta nomi come Ellie White, Marc Wootton, Duayne Boachie, Hugh Bonneville, Tamsin Greig, Asim Chaudhry, Dolly Wells, Joe Wilkinson, Mark Heap, Geoff McGivern, Michael Fielding, Samuel Leakey e Kiri Flaherty, che contribuiscono a dare vita a questa avventura fuori dall’ordinario.

La serie “Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin“ è stata prodotta da Apple TV+ e Big Talk Studios, una divisione di ITV Studios. L’idea della serie è stata sviluppata da Claire Downes, Ian Jarvis e Stuart Lane, con uno staff di sceneggiatori che include Jon Brittain, Richard Naylor, Claire Downes, Ian Jarvis e Stuart Lane. Fielding partecipa inoltre alla scrittura della serie. La produzione esecutiva è curata da Kenton Allen e Big Talk Studios, insieme a Noel Fielding, Victoria Grew e Ben Palmer.