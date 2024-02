Diego, l’ex di Ida, torna in UeD e scatena la reazione sorprendente di Gemma

Uomini e Donne: Diego Tavani torna nel programma, Brando stufo

Diego Tavani, già noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione all’edizione 21/22 di Uomini e Donne, ha deciso di fare ritorno nel programma. Il cavaliere ha avuto una storia turbolenta con Ida Platano, che faceva parte del Trono Over. I due hanno lasciato il programma insieme, ma la loro relazione è giunta al termine. Successivamente, Diego ha avuto una relazione con Aneta, che è poi finita.

Si dice che Diego sia tornato nel programma non per Ida, ma per conoscere le dame del parterre come cavaliere. Nel frattempo, Ida continua il suo percorso da tronista senza Mario, che è tornato nella registrazione di ieri per chiedere scusa. Tuttavia, la tronista ha chiuso la porta al corteggiatore, anche se alcuni telespettatori pensano che la storia non sia ancora finita.

Ida ha portato in esterna Pierpaolo, con cui sembra che le cose stiano andando bene. Infatti, secondo le anticipazioni, i due sono stati vicini a scambiarsi un bacio. Nel frattempo, il Trono di Brando sta per concludersi e la situazione si è complicata per lui. Nella puntata di oggi, ha avuto una discussione con Beatriz e anche nella nuova registrazione ci sono stati problemi.

Brando ha portato in esterna solo Beatriz per avere un chiarimento. In studio, la corteggiatrice ha litigato con Tina Cipollari e Raffaella. Inoltre, il tronista si è dichiarato stanco del comportamento di Beatriz. Quindi, potrebbe allontanarsi da lei e fare una scelta inaspettata: scegliere Raffaella.

Uomini e Donne: Gemma torna in scena, conoscenze chiuse

Dopo un periodo di silenzio, Gemma Galgani è tornata al centro della scena. La dama torinese ha ripreso a intervenire di tanto in tanto per esprimere la sua opinione. Nella registrazione di oggi, Gemma ha ripreso il suo ruolo di protagonista.

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Gemma è stata coinvolta in una pesante lite con il nuovo cavaliere che stava conoscendo. Questa volta sembra che Gemma abbia ricevuto il sostegno di tutti, infatti sembra che i presenti abbiano preso le sue difese contro il cavaliere.

Ida, dama del Trono Over, ha chiuso la sua conoscenza con Luciano. Anche Ernesto Russo ha preso la stessa decisione con Maura e Sabrina. Tuttavia, Ernesto ha deciso di continuare a conoscere Jessica e Barbara. Ieri sera, Ernesto è uscito con Barbara De Santi, ma tra di loro il bacio non è ancora scattato. Nel frattempo, Silvio è pronto a iniziare una nuova conoscenza con una dama appena arrivata nel programma per conoscerlo.

