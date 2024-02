Diesel presenta uno show in diretta via videochiamata - avvisatore.it

Diesel: Una Sfilata Rivoluzionaria in Videochiamata Diretta

Il direttore creativo Glenn Martens ha introdotto una nuova era per Diesel, aprendo le porte della celebre casa di moda al mondo intero. In un’audace mossa, ha offerto a 1000 fan privilegiati l’accesso esclusivo ai preparativi dietro le quinte della sfilata per la collezione invernale. Questo evento unico è stato trasmesso in diretta tramite una videochiamata, coinvolgendo gli appassionati di Diesel in un modo mai visto prima.

“Diesel è una democrazia della moda”, ha sottolineato Martens, “è quindi naturale per noi svelare ciò che è solitamente tenuto nascosto“. Questa iniziativa ha permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza senza precedenti, diventando parte integrante dello spettacolo stesso. I volti di questi 1000 fortunati sono stati proiettati sui videowall durante la sfilata, creando un connubio unico tra moda e tecnologia.

La Collezione: Rivela e Sorprende

Durante le 72 ore precedenti all’evento principale alla Milano Fashion Week, i partecipanti hanno potuto immergersi nei dettagli e nei retroscena della preparazione della sfilata. Questo approccio innovativo si è riflesso anche nella collezione presentata, dove l’elemento della rivelazione è stato centrale. Martens ha giocato con materiali e tecniche per creare capi che svelano strati nascosti e sorprendono chi li osserva.

Le creazioni includono camicie in jersey devoré, canotte e miniabiti in tartan che mostrano segni di usura simulata, giacche doppiopetto in denim che rivelano dettagli inaspettati una volta aperte e capi in mussola accoppiati con jersey e devorati per mostrare contrasti audaci. Anche gli abiti in maglia e gli eco-pelliccia sono stati trasformati in opere d’arte tessile, con giochi di sovrapposizioni e bruciature che rivelano motivi floreali e animalier.

Il Denim al Cuore della Collezione

Come da tradizione Diesel, il denim è stato il protagonista indiscusso della collezione. Martens ha reinventato questo tessuto iconico attraverso trattamenti innovativi come lo spalmare, il devoré e il jacquard, creando effetti stratificati e sorprendenti. L’obiettivo era creare capi che non svelassero tutti i loro dettagli a prima vista, invitando gli osservatori a esplorare e scoprire ogni singolo elemento con attenzione.

Questa sfilata rivoluzionaria ha dimostrato che la moda può essere un’esperienza partecipativa e inclusiva, rompendo le barriere tra designer, marchi e pubblico. Diesel ha aperto una nuova strada nell’industria della moda, dimostrando che l’innovazione e la creatività possono portare a risultati straordinari e indimenticabili.

