Diletta Leotta annuncia il matrimonio in Tv: sorpresa per Antonella Clerici

Nel corso della trasmissione “È sempre mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici e trasmessa in diretta su Rai1, Diletta Leotta ha fatto un annuncio inaspettato riguardo al suo futuro matrimonio con il portiere Loris Karius. Durante la puntata del 6 marzo, la conduttrice è stata ospite del cooking show e ha condiviso dettagli intimi della sua relazione con Karius. Riguardo al loro incontro, Diletta ha rivelato: “È stata un’emozione immediata, una chimica che si è creata sin da subito.“

La data del matrimonio

Alla domanda di Antonella Clerici su quando si celebrerà il loro matrimonio, Diletta Leotta ha risposto con un sorriso: “A giugno“. Questa rivelazione ha sorpreso la conduttrice, che ha fatto loro i migliori auguri per questa nuova avventura insieme. Diletta ha poi confessato di trovarsi in una fase di “panico organizzativo” in vista del grande giorno, svelando così un lato più intimo e emozionale della sua vita.

Il futuro insieme

Dopo aver tenuto segreta per un po’ la notizia della proposta di matrimonio ricevuta durante la gravidanza di Aria, la loro figlia, Diletta Leotta ha finalmente condiviso sui social la gioia di questo momento speciale. Con una serie di foto che la ritraggono con un luminoso anello di diamanti, la conduttrice ha annunciato al mondo la sua felicità e l’imminente matrimonio con Loris Karius. Questo passo importante rappresenta un nuovo traguardo per la coppia, pronta ad affrontare insieme le sfide e le gioie della vita familiare.