Diminuzione del 65% degli arrivi dei migranti in Italia all'inizio dell'anno, dichiarato da Piantedosi

Riduzione del numero dei migranti sbarcati in Italia

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha dichiarato che dall’inizio dell’anno fino al 19 febbraio si è registrata una significativa diminuzione del numero dei migranti sbarcati in Italia. Questa riduzione corrisponde a circa il 65% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e rappresenta un calo anche rispetto ai dati del 2022.

Cinque mesi consecutivi di calo degli sbarchi

Secondo Matteo Piantedosi, il trend positivo si è protratto per il quinto mese consecutivo. L’andamento mostra una costante diminuzione degli sbarchi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato conferma la tendenza al ribasso degli arrivi di migranti sulle coste italiane.

Politiche migratorie e rimpatri degli irregolari

Il ministro dell’Interno ha sottolineato l’importanza della fermezza nelle politiche migratorie, in particolare riguardo ai soggetti che non hanno il diritto di rimanere nel paese. Matteo Piantedosi ha evidenziato la necessità di intensificare i controlli del territorio e le attività di rimpatrio degli irregolari per garantire la credibilità delle politiche migratorie italiane.

