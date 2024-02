Dimissioni imminenti di Bandecchi da sindaco

Nessuna conferma sulle dimissioni del sindaco di Terni

Non risultano ancora protocollate in Comune le dimissioni annunciate dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Questa è l’informazione che arriva dagli ambienti comunali, secondo quanto riportato dall’ANSA. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo alle dimissioni del sindaco.

Il sindaco rimane a Roma, presente il vice sindaco

Al momento, il sindaco Bandecchi non si troverebbe a Terni, ma sarebbe rimasto nella sua casa romana. Tuttavia, il suo vice, Riccardo Corridore, è presente negli uffici comunali. La situazione rimane incerta e non è chiaro se il sindaco abbia intenzione di formalizzare le dimissioni o se ci saranno sviluppi diversi nelle prossime ore.

Tensioni all’interno di Alternativa Popolare

Nel frattempo, nella sala consigliare si sta svolgendo una riunione della terza Commissione, che si occupa di bilancio, alla quale partecipano alcuni consiglieri di Alternativa Popolare. Uno di loro, Danilo Primieri, ha commentato il video su Instagram di Bandecchi, definendolo “un fulmine a ciel sereno”. Primieri ha espresso la speranza che il sindaco possa ripensarci e non formalizzare le dimissioni. Tuttavia, emergono voci di dissidi interni ad Alternativa Popolare, con segnalazioni di forti tensioni sia in giunta che tra i consiglieri di maggioranza. Nonostante ciò, Primieri ha ribadito di non avere alcun problema con il sindaco e di continuare a sostenerlo.

Queste sono le ultime notizie riguardanti le dimissioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Al momento, non ci sono conferme ufficiali e la situazione rimane incerta. Resta da vedere se il sindaco deciderà di formalizzare le dimissioni o se ci saranno sviluppi diversi nelle prossime ore.

