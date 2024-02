Dimissioni shock: Giorgia Meloni fotografata a testa in giù al Museo civico Ostuni

Il presidente dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche si dimette dopo una polemica

Luca Dell’Atti, presidente dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni (Brindisi), ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. La decisione è stata comunicata al sindaco della città, Angelo Pomes. Le dimissioni sono state precedute da una controversia scatenata da una foto pubblicata da Dell’Atti sulle sue storie di Instagram, in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni appariva capovolta. Successivamente, a seguito delle polemiche suscitate, Dell’Atti ha rimosso la foto e si è scusato con la premier.

Le scuse di Luca Dell’Atti

Dopo la polemica, Dell’Atti ha espresso le sue scuse a Giorgia Meloni. Ha definito l’immagine postata sulle sue storie di Instagram come di “pessimo gusto” e ha ammesso di averla pubblicata in modo “improvvido”. Ha spiegato che l’ha fatto come critica alle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio in merito alla “giornata del ricordo”. Tuttavia, ha sottolineato che la leggerezza del suo gesto mediatico non riflette la sua personalità, che è tutt’altro che violenta. Ha evidenziato la sua lontananza da modalità e messaggi violenti, come dimostrano la sua famiglia, la sua storia politica, la sua professione e le sue amicizie. Dell’Atti ha affermato: “Per i miei valori e la mia sensibilità, non potrei neppure concepire di augurarmi la morte di qualcuno“.

Ha proseguito le sue scuse rivolgendosi a tutte le persone che lo stimano e conoscono, all’istituzione Museo e al Comune di Ostuni. Ha riconosciuto che la pubblicazione della storia su Instagram è stata superficiale e ha dato a qualcuno la possibilità di mettere in dubbio la sua serietà, professionalità e capacità di gestione politica e amministrativa. Tuttavia, ha sottolineato che la storia su Instagram non ha nulla a che fare con la gestione del Museo di Ostuni. Ha ammesso la totale inopportunità della pubblicazione, che ha prontamente rimosso, ma ha respinto qualsiasi accusa riguardante l’agibilità democratica della sua gestione del Museo.

In conclusione, Luca Dell’Atti ha deciso di dimettersi dalla sua posizione di presidente dell’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni a seguito della controversia generata dalla sua pubblicazione su Instagram. Ha espresso le sue scuse a Giorgia Meloni e ha sottolineato la sua distanza da modalità e messaggi violenti. Ha riconosciuto l’inopportunità della pubblicazione e ha respinto le accuse riguardanti la sua gestione del Museo.

