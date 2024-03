Disagi a Aeroporto di Bari: Aerei deviati verso Pescara e Brindisi a causa del maltempo

Nel cuore del Barese, una forte tempesta ha colpito l’aeroporto di Bari, costringendo diversi aerei in atterraggio a trovare riparo altrove. Un imprevisto che ha sconvolto i piani di volo e creato disagi per passeggeri e compagnie aeree.

Aerei deviati a Pescara e Brindisi

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, diversi voli in arrivo a Bari sono stati dirottati verso gli aeroporti di Pescara e Brindisi. Tra di essi, spiccano i collegamenti provenienti da Londra Stansted, Malta e Valencia, operati dalla compagnia Ryanair. Anche un volo partito da Bologna ha dovuto atterrare a Brindisi, insieme a un altro decollato da Parigi Orly gestito da Transavia. Tutti questi aerei erano inizialmente programmati per raggiungere Bari, ma il vento ha costretto a improvvisi cambi di rotta.

Disagi per partenze e arrivi

Non solo gli arrivi sono stati compromessi dal maltempo, ma anche le partenze dall’aeroporto di Bari hanno subito annullamenti a catena. I voli degli aerei dirottati altrove sono stati tra i più colpiti dalla situazione, lasciando passeggeri e equipaggi a dover fronteggiare ritardi e modifiche dell’ultimo minuto.

Una giornata di caos aeroportuale

Il vento impetuoso che ha investito il Barese ha trasformato l’aeroporto di Bari in un teatro di imprevisti e cambi repentini. Le compagnie aeree hanno dovuto adattarsi alla situazione in continuo mutamento, cercando soluzioni alternative per garantire la sicurezza e la comodità dei passeggeri. In un contesto già complesso come quello del traffico aereo, la variabilità delle condizioni meteorologiche può causare effetti a catena che si ripercuotono su tutto il sistema.