Disordini nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma: 14 arresti

Quattordici arresti per i disordini al Cpr di Ponte Galeria a Roma

Ieri si sono verificati disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma, in seguito al suicidio di un giovane di 22 anni ospite della struttura. Quattordici persone sono state arrestate a seguito dei disordini, durante i quali sono stati lanciati sassi contro il personale e si è tentato di incendiare un’auto. Due carabinieri e un militare dell’Esercito sono rimasti feriti durante gli scontri.

Un giovane guineano si suicida nel Cpr di Ponte Galeria a Roma

Il giovane guineano di 22 anni che si è suicidato nel Cpr di Ponte Galeria ha lasciato una scritta sul muro, in francese, che recita: “Se morissi vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta”. La scritta è stata probabilmente realizzata con un mozzicone di sigaretta. La tragica morte del giovane è avvenuta all’esterno del settore in cui era ospitato.

Chiusura dei Cpr: una richiesta dopo i disordini a Ponte Galeria

La garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, insieme ai parlamentari Cecilia D’Elia (Pd) e Riccardo Magi (+Europa), si è recata al Cpr di Ponte Galeria dopo i disordini scoppiati. Calderone ha dichiarato che non è necessario attendere le indagini per affermare che luoghi come Ponte Galeria sono “totalmente disumani” e che devono essere chiusi. Il governo aveva annunciato un piano per realizzare un Cpr in ogni regione, ma l’elenco dei siti non è mai stato comunicato. Nel frattempo, il governo sta cercando di raggiungere un accordo con l’Albania per alleggerire il sistema di accoglienza italiano.

Feriti due carabinieri e un militare dell’Esercito durante i disordini al Cpr di Ponte Galeria

Durante i disordini al Cpr di Ponte Galeria a Roma, due carabinieri e un militare dell’Esercito sono rimasti feriti. I carabinieri sono stati medicati sul posto, mentre il militare dell’Esercito è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Circa sessanta ospiti della struttura hanno partecipato alle proteste in seguito al suicidio del giovane guineano di 22 anni.

About The Author