Dmitry Medvedev minaccia l’Occidente con attacchi nucleari

Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha lanciato una nuova minaccia all’Occidente tramite un post su Telegram. In questo messaggio, Medvedev avverte che la Russia potrebbe colpire Washington, Berlino o Londra con i suoi missili in risposta a un eventuale respingimento della Russia nella guerra in Ucraina. L’ex presidente russo sottolinea che “le potenze nucleari non perdono mai una guerra” quando si tratta di difendere il proprio paese. Medvedev mette in guardia contro il ritorno dell’Ucraina ai confini del 1991, sottolineando che i territori conquistati nella regione orientale dell’Ucraina e in Crimea sono ormai parte integrante della Russia.

Medvedev afferma: “E ora veniamo alla domanda principale: questi idioti (in Occidente) credono davvero che il popolo russo accetterebbe una simile disintegrazione del loro Paese?”

Piani di attacco nucleare contro le capitali occidentali

Secondo Dmitry Medvedev, le forze armate russe sono pronte a utilizzare il loro arsenale nucleare contro le capitali occidentali in caso di conflitto. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo afferma che Washington, Berlino e Londra sono stati a lungo considerati obiettivi della triade nucleare russa, che comprende missili intercontinentali terrestri, missili lanciati da sottomarini e bombardieri strategici con bombe nucleari. Medvedev avverte che in caso di escalation, la Russia potrebbe attaccare non solo Kiev, ma anche le capitali occidentali, difendendo così l’integrità del territorio russo.

La minaccia di una guerra nucleare totale

La dichiarazione di Dmitry Medvedev solleva il timore di una possibile guerra nucleare totale tra la Russia e l’Occidente. L’ex presidente russo mette in guardia sulle conseguenze devastanti di un conflitto di questo genere e sottolinea la determinazione della Russia nel difendere i propri interessi e il proprio territorio. La minaccia di attacchi nucleari contro le capitali occidentali rappresenta un’escalation senza precedenti nelle tensioni tra Russia e Occidente, alimentando preoccupazioni riguardo a una possibile escalation militare e alla sicurezza globale.

