DMLAB INFERNETTO: Servizi Avanzati di Risonanza e TC – Sconto del 20% per un Periodo Limitato!

DMLAB Infernetto, laboratorio polispecialistico di eccellenza a Roma Sud, ha lanciato un servizio di alta diagnostica con Risonanza Magnetica e Tomografia Computerizzata (TC), introducendo l’eccellenza sanitaria nel quartiere. Per un periodo limitato, i pazienti hanno la possibilità di effettuare una prenotazione con uno sconto del 20% su tutti gli esami di Risonanza e TC.

Il fulcro di questa rivoluzione è la nuovissima Risonanza Magnetica Magnetom Altea della Siemens, una macchina di ultima generazione progettata per offrire un’esperienza completamente rinnovata ai pazienti. Questa RM è caratterizzata da un ampio spazio interno, un sistema di ventilazione avanzato, immagini virtuali rilassanti, comunicazione costante e un’ambientazione tranquilla.

Caratteristiche Principali della Risonanza Magnetica DMLAB INFERNETTO

Ampio Spazio Interno: Il tunnel più ampio e luminoso riduce la sensazione di confinamento.

Sistema di Ventilazione Avanzato: Un flusso d’aria costante riduce la claustrofobia, assicurando un ambiente fresco e confortevole.

Immagini Virtuali Rilassanti: Proiezioni interne di immagini calmanti aiutano i pazienti a rilassarsi durante l’esame.

Comunicazione Costante: Un sistema di interfono consente ai pazienti di parlare con il tecnico in qualsiasi momento, aggiungendo comfort e sicurezza.

Ambientazione Tranquilla: L’ambiente della stanza è studiato per favorire tranquillità e comfort, con colori rilassanti, illuminazione soffusa, decorazioni ispirate alla natura e diffusione di profumi rilassanti.

Questa tecnologia non solo migliora l’esperienza del paziente, ma anche la qualità delle immagini, garantendo diagnosi più accurate grazie alla riduzione dei movimenti causati dall’ansia. Ora, anche coloro che evitavano gli esami RM per paura della claustrofobia possono affrontarli con serenità, ampliando l’accesso a diagnosi cruciali.

DMLAB Infernetto: Eccellenza Sanitaria a Roma

DMLAB Infernetto, con sede strategica a Roma Sud, celebra con orgoglio 5 anni di successi nel campo della salute. Guidato dal visionario CEO e Fondatore, Daniele Marino, il laboratorio si è affermato come punto di riferimento cruciale per il controllo e la prevenzione della salute dei cittadini romani.

Il laboratorio offre una vasta gamma di servizi, coprendo tutto, dai pacchetti di analisi alle visite specialistiche. Tra le diverse specialità, troviamo Cardiologia, Dermatologia, Ematologia, Endocrinologia, Epatologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Logopedia, Pneumologia, Medicina dello Sport, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Podologia, Proctologia, Psicoterapia, Reumatologia, Dietologia, Urologia, Ambulatorio Chirurgico, Medicina Estetica, Nefrologia, Radiologia Digitale, Senologia.

Questo elenco completo di specialità garantisce che DMLAB Infernetto sia in grado di soddisfare tutte le esigenze mediche della comunità. La posizione strategica del laboratorio rende facilmente accessibile per i residenti di diverse zone, compresi Casal Palocco, Vitinia, Ostia, Ostia Antica, Infernetto, Dragona, EUR, Mostacciano e zone circostanti. Affidarsi a DMLAB Infernetto significa scegliere l’eccellenza sanitaria e la tranquillità per la propria salute.

