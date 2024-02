Doc – Nelle tue mani 3: Novità e anticipazioni sulla terza stagione della serie televisiva

Intervista con Luca Argentero su Doc – Nelle tue mani 3

Nel corso di un’intervista rilasciata il 10 gennaio 2022, Luca Argentero, interprete di Doc, rivela la sua visione riguardo allo sviluppo della serie su tre stagioni, confermando l’uscita della terza stagione.

Data di uscita di Doc – Nelle tue mani 3

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani debutterà su Rai 1 e RaiPlay dall’11 gennaio 2024, con una programmazione di otto serate. Gli episodi in anteprima al cinema saranno disponibili il 18 e il 19 dicembre.

Riprese e location di Doc – Nelle tue mani 3

Le riprese della serie inizieranno il 15 maggio 2023, con scene interne girate a Formello e riprese esterne a Milano, città in cui è ambientata la serie.

Trama e anticipazioni sulla terza stagione

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani si concentrerà sulle storie dei pazienti, intrecciate a quelle dei medici, dando spazio anche alla memoria di Andrea che potrebbe tornare, mettendo in discussione la vita dei personaggi.

Sviluppi dei personaggi in Doc – Nelle tue mani 3

Gli sceneggiatori promettono un’evoluzione dei personaggi, offrendo loro nuove opportunità dopo le sfide affrontate nelle stagioni precedenti. Le malattie verranno trattate come possibilità di rinascita per chi le combatte.

Epilogo della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani

La seconda stagione si conclude con un episodio intitolato “Mutazioni”, in cui i dottori affrontano una quarantena forzata e devono prendere decisioni cruciali per salvare sé stessi e i pazienti.

Cast e nuove entrate in Doc – Nelle tue mani 3

Nella terza stagione faranno ritorno gli attori principali insieme a nuove entrate nel cast, introducendo nuovi personaggi e dinamiche alla storia.

Programmazione e streaming di Doc – Nelle tue mani 3

La terza stagione sarà trasmessa su Rai 1 con otto serate previste fino al 7 marzo 2024. Gli episodi saranno disponibili in streaming su RaiPlay in contemporanea alla messa in onda televisiva.

Scopri Doc – Nelle tue mani 3: Trailer, numero di episodi e regia

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani sarà composta da sedici episodi, con la regia affidata a Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. Il trailer è disponibile online per dare un assaggio delle nuove avventure dei personaggi.