Doc – Nelle tue mani 3: Tutto quello che devi sapere sulla terza stagione in diretta

La terza stagione della celebre serie televisiva “Doc – Nelle tue mani” sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo giovedì 11 gennaio 2024 su Rai 1. Gli appassionati potranno godersi i primi due episodi della nuova stagione, che verranno trasmessi come la prima puntata. Realizzata dai registi Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, la serie è una produzione Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. Con Luca Argentero nel ruolo di Doc , la serie prevede otto emozionanti appuntamenti in prima serata. Se sei un fan accanito della serie, non puoi assolutamente mancare la terza stagione!

Sei un amante delle piattaforme di streaming? Se sì, sarai felice di sapere che la terza stagione di Doc – Nelle tue mani sarà disponibile in diretta su RaiPlay. Questo servizio gratuito offerto da Rai ti permetterà di non perdere nemmeno un minuto della serie preferita. Che tu stia utilizzando il tuo cellulare, tablet o smart TV, basterà scaricare l’applicazione RaiPlay o visitare il sito web tramite il browser per accedere alla diretta streaming. A differenza di altri servizi, non è richiesto alcun abbonamento: è sufficiente registrarsi gratuitamente compilando un breve form o utilizzando i dati del tuo account social. Una volta registrato, potrai goderti la terza stagione di Doc – Nelle tue mani in tutta comodità e senza interruzioni pubblicitarie.

Esplora il mondo di Doc – Nelle tue mani su RaiPlay

Grazie a RaiPlay, potrai immergerti completamente nel mondo di Doc e dei suoi affascinanti personaggi. Segui le avventure di Andrea Fanti nell’affrontare un passato misterioso e ritrovare se stesso attraverso la cura dei pazienti. Con un semplice click su “Registrati”, potrai accedere a un universo fatto di emozioni e colpi di scena, senza alcun costo aggiuntivo. Che tu sia un fan di lunga data o un nuovo spettatore, RaiPlay ti offre la possibilità di vivere in diretta le sfide e i momenti indimenticabili della terza stagione. Non perderti l’occasione di seguire Doc mentre si avventura in un percorso di crescita e autodisclosure che lascerà il segno nel cuore degli spettatori.