Docenti italiani: il 93% si lamenta dell’eccesso di burocrazia, secondo Eurispes

I docenti universitari lamentano un eccesso di burocrazia

Secondo il 2° Rapporto Nazionale sulla scuola e l’università dell’Eurispes, anche i docenti universitari si lamentano dell’eccesso di burocrazia che li distoglie dal loro ruolo formativo. Il 93% dei docenti intervistati ha espresso questa preoccupazione, di cui il 66,5% in modo “molto” e il 26,5% in modo “abbastanza”. Questo dato conferma quanto emerso dalle indagini sulla scuola primaria e secondaria.

Il tempo dedicato alle mansioni amministrative e burocratiche

Il rapporto evidenzia che quasi il 40% dei professori universitari dedica circa un quarto del proprio tempo di lavoro alle mansioni amministrative e burocratiche. Il 34,2% vi dedica circa la metà del tempo, il 20,9% oltre la metà del tempo e solo il 6,8% una quota marginale del tempo lavorativo. Questo significa che una parte significativa del tempo dei docenti viene spesa per attività non strettamente legate all’insegnamento e alla ricerca.

Insoddisfazione riguardo al riconoscimento sociale e alle opportunità di carriera

Più della metà dei professori universitari intervistati (55,5%) non è soddisfatta del grado di riconoscimento dell’importanza del loro ruolo da parte della società. Inoltre, il 54,2% dei docenti non è soddisfatto delle opportunità di carriera e crescita professionale offerte dal sistema universitario. Anche il peso dei carichi di lavoro è un fattore di insoddisfazione per il 54,1% dei docenti. Inoltre, il 65% dei docenti ritiene che il trattamento economico non sia adeguato.

Nonostante queste criticità, i docenti universitari apprezzano l’autonomia che hanno nella scelta dei programmi e dei metodi di insegnamento (87,7%) e la sensazione di svolgere un ruolo cruciale nell’educazione delle giovani generazioni (74,4%). Questi aspetti positivi possono contribuire a mantenere alta la motivazione dei docenti nonostante le difficoltà incontrate nella loro professione.

In conclusione, il rapporto evidenzia l’eccesso di burocrazia che affligge i docenti universitari, distogliendoli dal loro ruolo formativo. È necessario trovare soluzioni per alleggerire il carico amministrativo dei docenti e valorizzare il loro ruolo all’interno della società. Solo così si potrà garantire una formazione di qualità e un ambiente di lavoro più soddisfacente per i docenti universitari.

