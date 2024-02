Documentario sulla Giornata degli Operatori: Storie e Vite di Infermieri

Celebrare l’Impegno degli Infermieri: La Giornata Nazionale del Personale Sanitario

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieri (Fnopi) ha prodotto e condiviso il documentario ‘La notte di Capodanno – L’arte di curare e di raccontare’ per celebrare la IV Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Questa giornata, istituita con la Legge 13 novembre 2020, mira a onorare il lavoro e il sacrificio del personale medico durante la pandemia da Coronavirus. Il 20 febbraio è stato scelto simbolicamente per ricordare il giorno in cui è stato scoperto il ‘paziente uno’ in Italia, a Codogno.

“La Giornata è stata istituita per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus”, si legge sul sito fnopi.it.

‘La notte di Capodanno’: Un’Immersione nel Mondo degli Infermieri

Il documentario ‘La notte di Capodanno’ offre uno sguardo unico nel mondo degli infermieri, raccontato attraverso situazioni di vita e di lavoro vissute durante un turno di notte nell’ultimo giorno dell’anno. Attori professionisti hanno potuto raccogliere testimonianze e storie direttamente dagli operatori sanitari, ricostruendo in modo autentico il setting ospedaliero. Il progetto è nato da un’iniziativa promossa dal regista Ferzan Ozpetek e dal paroliere Mogol.

“Le immagini ripercorrono gli inizi del progetto, sviluppato con la collaborazione di Roberto Gandini e Gianluca Rame, e basato su un workshop residenziale svolto a Roma nel 2019”.

Dall’Esperienza Teatrale al Documentario: Il Racconto degli Infermieri

Attraverso un canale di comunicazione aperto alle testimonianze degli infermieri di tutta Italia, il laboratorio teatrale si è trasformato in uno spettacolo andato in scena per la prima volta al Teatro India di Roma nel 2021. Il documentario ‘La notte di Capodanno – L’arte di curare e di raccontare’ permette di scoprire, direttamente dalla voce degli infermieri, cosa significa essere un operatore sanitario in tempi difficili e senza precedenti. Oltre alle immagini della genesi del progetto e del debutto teatrale, il documentario offre uno sguardo dietro le quinte, offrendo una prospettiva autentica e toccante sulla vita e il lavoro degli infermieri.

Con questa iniziativa, la Fnopi e i suoi collaboratori cercano di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del lavoro degli infermieri e di celebrare il loro impegno durante la pandemia, offrendo uno spazio per condividere emozioni, paure e sfide affrontate quotidianamente da questi professionisti.

About The Author