Domenica In: anticipazioni e ospiti della 26^ puntata con Mara Venier

Panoramica:

La 26^ puntata di ‘Domenica In‘, in onda domenica 10 marzo su Rai1 e Rai Italia, promette di essere ricca di ospiti illustri e sorprese. Mara Venier condurrà il popolare programma televisivo in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi‘ di Roma, dalle ore 14 alle ore 17.10. L’episodio si aprirà con un omaggio alle più belle canzoni della musica italiana, con la partecipazione di artisti del calibro di Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe, I Jalisse. A commentare e guidare il racconto musicale sarà presente Pino Strabioli. Inoltre, atteso ospite della puntata sarà il cantautore Roberto Vecchioni, il quale presenterà il suo ultimo libro autobiografico “Tra il silenzio e il tuono” e si esibirà con il brano “Chiamami ancora amore”, vincitore del Festival di Sanremo nel 2011.

Omaggio alla musica italiana:

La puntata di ‘Domenica In‘ si aprirà con un emozionante omaggio alla musica italiana, un patrimonio culturale di inestimabile valore. Al centro dell’attenzione ci saranno alcuni tra i più grandi interpreti della nostra storia musicale, pronti a regalare al pubblico i loro indimenticabili successi. Tra i protagonisti annunciati Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Nino Buonocore, Marco Ferradini, Pierdavide Carone, Tiziana Rivale, Tony Dallara, Sandro Giacobbe e I Jalisse. Sarà un viaggio attraverso le note e le emozioni che solo la musica italiana sa trasmettere, arricchito dalla presenza di Pino Strabioli, opinionista ed esperto musicale che accompagnerà gli spettatori in questa esperienza unica e coinvolgente.

Ospiti speciali e performance esclusive:

Nella 26^ puntata di ‘Domenica In‘ sarà protagonista un ospite d’eccezione, il cantautore Roberto Vecchioni. L’artista presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro, un libro autobiografico intitolato “Tra il silenzio e il tuono”, che si preannuncia come un viaggio affascinante nella vita e nella carriera del cantante. Inoltre, Vecchioni regalerà al pubblico una esclusiva esibizione live del brano “Chiamami ancora amore”, che nel 2011 ha conquistato il Festival di Sanremo. Un momento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della bellezza delle parole, un’occasione unica per vivere l’emozione e l’intensità delle canzoni che hanno segnato generazioni.